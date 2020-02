Essenza Monviso di Pian della Regina, quando le erbe officinali crescono all’ombra del Monviso

Fondata e guidata dalla dottoressa Elisa Tarasco, chimico esperto in trasformazioni e trattamenti di laboratorio, Essenza Monviso è un’azienda agricola biologica specializzata nella coltivazione e trasformazione di erbe officinali che ha sede a Crissolo, più precisamente ai 1800 metri di Pian della Regina, ai piedi del Monviso e poco più in basso della sorgente del Po, laddove nasce il territorio del Parco del Monviso.

Situata in un ambiente puro e incontaminato, l’azienda vanta piantagioni di lavanda angustifolia, stelle alpine, calendula officinalis, malva e menta. Inoltre vengono raccolte spontaneamente altre specie quali ad esempio camomilla di montagna, arnica, timo serpillo e iperico.

Gli ingredienti, tutti rigorosamente provenienti dalle piantagioni dell’azienda, sono pazientemente selezionati e trattati nel laboratorio aziendale dedicato alle trasformazioni per arricchire e donare ad ogni prodotto caratteristiche uniche.

Dalle piante officinali direttamente coltivate, o raccolte per crescita spontanea, vengono prodotti oli essenziali purissimi di lavanda angustifolia e di menta piperita ed estratti oleosi di stella alpina, arnica, iperico, tarassaco e calendula che costituiscono inoltre la base per le nostre formulazioni cosmetiche.

La linea cosmetica alla stella alpina, punto di forza dell’azienda, è formulata senza l’uso di oli minerali, paraffine o derivati del petrolio, senza saponi aggressivi per la pelle, senza profumi né colorazioni artificiali.

La linea di cosmetici alla Stella Alpina è composta da sapone naturale, doccia shampoo, crema corpo, balsamo labbra e crema solare SPF30.

Le piante officinali vengono inoltre sottoposte a processi di essiccazione a bassa temperatura al buio per mantenere la qualità della materia prima e il suo colore naturale per creare essiccati utilizzabili per preparare infusi e decotti naturali e curativi.

L’azienda Essenza Monviso – i cui prodotti non sono assolutamente testati su animali – si trova a Pian della Regina di Crissolo ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Uno dei sui canali in particolare espansione è lo shop online: a disposizione c’è un ricco sito internet con tutti i prodotti realizzati nell’azienda www.essenzamonviso.it, un indirizzo di posta elettronica elisatarasco@tiscali.it ed un numero di telefono: 347.4972110.