Assegnata all’astigiano Matteo Bianco la borsa di studio in Tecnico di Produzione Musicale all'APM di Saluzzo

L’Associazione Culturale e Musicale Carlo U. Rossi, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, ha assegnato al giovane astigiano Matteo Bianco la Borsa di studio in “Tecnico di Produzione Musicale” presso l’APM, la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.



Il Corso prepara al ruolo di compositore multimediale, programmatore e arrangiatore per la creazione e gestione di produzioni musicali, multimediali, audio/video, realizzazione di colonne sonore per spettacoli televisivi e teatrali.



Attraverso la borsa di studio, l'Associazione Culturale e Musicale Carlo U. Rossi vuole riconoscere e valorizzare l'eccellenza, promuovere la crescita dei giovani talenti della produzione musicale piemontese e divulgare la conoscenza della produzione musicale con l'obiettivo di ricordare la figura di Carlo U. Rossi, che con il suo lavoro ha contribuito al successo e alla fama di alcuni dei più grandi protagonisti della scena musicale italiana degli ultimi 30 anni.



L’assegnazione della borsa di studio è avvenuta nel corso di una cerimonia lunedì 10 febbraio nella Sala Verdi della Scuola APM di Saluzzo.