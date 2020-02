Gli agricoltori di Borgo San Dalmazzo e San Rocco Castagnaretta riavranno l'acqua dal canale “Bealera Nuova”

Ottime notizie per gli agricoltori di Borgo San Dalmazzo e frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo. Il canale irriguo “Bealera Nuova” verrà riaperto a breve e la stagione agricola alle porte è salva.

Come anticipato dalle pagine del nostro giornale, l'udienza del 13 febbraio innanzi al Tribunale di Cuneo nel procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo è stata risolutiva.

Nell'udienza il giudice ha confermato l'ipotesi di lavoro formulata dal CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio del tribunale), presentata ai tecnici delle parti nella riunione promossa dall'Amministrazione Comunale e tenutasi nella casa comunale martedì 11 febbraio scorso.

Il legale del Consorzio irriguo ha altresì riferito al Giudice la disponibilità ad accollarsi spese e rischi relativi ad un intervento che consenta la regolare irrigazione dei campi e non vi sono state contestazioni particolari da parte dei rappresentati dei proprietari ricorrenti.

L'udienza, quindi, è stata positiva, sotto due punti di vista: sia in ordine alle modalità di accertamento delle cause del crollo (indagini dirette mediante ispezione in loco e indirette su area più vasta), sia in relazione all'assunzione dell'impegno del consorzio per la risoluzione del problema dell'interruzione del flusso idrico.

I lavori di scavo per l'accertamento delle cause relativo al cedimento in via Grandis a Borgo San Dalmazzo dovrebbero partire entro una decina di giorni. L'intervento consentirà quindi di inserire un bypass temporaneo e riaprire il canale per portare l'acqua verso l'altipiano di Cuneo.

Ricordiamo che il canale irriguo è stato chiuso il 13 agosto 2019 quando tre abitazioni in via Grandis a Borgo San Dalmazzo sono state dichiarate inagibili per evidenti crepe formatesi improvvisamente sulle facciate. Il dissesto era stato causato da un'infiltrazione di acqua del vicino canale irriguo “Bealera Nuova”.