A Cardè si dona il sangue: appuntamento domenica 16 febbraio presso il salone parrocchiale

Domenica 16 febbraio donazione di sangue a Cardè: le donazioni saranno possibili dalle 8,00 alle 11,30 presso il salone parrocchiale di via Deodata Saluzzo 5



Domenica 16 febbraio per la comunità di Cardè è in programma il primo prelievo collettivo di quest'anno. C'è un costante bisogno di donare il sangue per salvare molte vite. Come associazione ci rivolgiamo alla generosità dei cittadini che con pochi minuti del proprio tempo potranno donare sollievo alle migliaia pazienti che necessitano di terapie trasfusionali.

L'appello a presentarsi la mattina del prelievo è rivolto a tutti i donatori e a tutti coloro che per la prima volta stanno pensando di compiere un gesto di solidarietà così importante a favore di tantissimi malati, saranno i benvenuti a Cardè.

Occorre ricordare che il sangue e i relativi emocomponenti come plasma e piastrine, non si fabbricano ma si raccolgono da donatori volontari, anonimi e non remunerati.



Possono donare uomini e donne in buona salute e di età comprese tra i 18 e i 65 anni, con peso minimo di 50 kg. Dopo il prelievo, al donatore è offerto un ristoro per reintegrare liquidi, zuccheri e sostanze nutrienti.



ADAS SALUZZO FIDAS (gruppo di Cardè)

Referente: Ardusso Valerio 3934995184