Alba, su 70 pensiline dei bus la metà risulta danneggiata dai vandali: il Comune interviene

Nella seduta di ieri, giovedì 13 febbraio, la Giunta guidata dal sindaco Carlo Bo ha approvato un progetto per la manutenzione straordinaria delle pensiline delle fermate degli autobus.



Durante i lavori saranno eseguiti interventi di pulizia con la sistemazione dei pannelli informativi sulle 71 pensiline in vetro delle zone di attesa degli autobus, del sistema di trasporto pubblico locale che in città conta 6 linee di collegamento tra l’area urbana e quella extraurbana.



Delle 71 pensiline, in 32 casi si interverrà con la sostituzione dei vetri danneggiati, mentre in due casi saranno sostituite le panchine in legno. Il tutto per un importo complessivo di 18mila euro.



“Nel nostro progetto di città – spiega il sindaco Carlo Bo - il decoro è un punto centrale: questo importante intervento sulle pensiline dei bus rappresenta il primo tassello di un programma articolato che prenderà il via nelle prossime settimane e che avrà come obbiettivo l’abbellimento generale della nostra città”.



“Con questa delibera – dichiara il vicesindaco e assessore ai Quartieri Emanuele Bolla - attiviamo il Piano Quartieri e Frazioni e diamo il via ad un intervento concreto che porrà rimedio ad un problema di decoro che interessa molte aree della città. Investiamo 18 mila euro e diamo il via ad un grande programma di sistemazione straordinaria delle pensiline cittadine fortemente compromesse da una serie di atti vandalici”.