Aperte a Fossano le candidature per la Consulta Giovani

Scadrà alle ore 12 del 28 febbraio la possibilità di presentare la propria disponibilità a far parte della Consulta Giovani della Città di Fossano.

Come ampiamente discusso in Consiglio Comunale, anche con una netta contrapposizione tra la maggioranza e la minoranza di centro sinistra, la nomina spetterà alla Giunta che attingerà alla lista dei candidati che possono essere proposti da associazioni cittadine o anche in autocandidatura.

La domanda deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Fossano entro il 28 febbraio e potrà essere presentata in forma cartacea o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo fossano@cert.ruparpiemonte.it.

La documentazione e i modelli di domanda sono disponibili all’indirizzo http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=37951.