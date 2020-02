Ceva, a rischio la caserma della Polstrada: la Regione pronta a chiedere un incontro con il Ministero

Che dei sei presidi di Polizia Stradale di cui è stata prevista la chiusura, ben tre siano in Piemonte, il presidente Alberto Cirio lo considera inaccettabile: per questo è necessario puntare alla salvaguardia delle caserme di Ceva, Domodossola e Borgomanero ottimizzando e razionalizzando il più possibile il servizio.

È questo il succo dell’incontro avvenuto ieri (giovedì 13 febbraio) a Torino tra il presidente, i consiglieri regionali del territorio, i sindaci dei comuni coinvolti e i sindacati di Polizia, nel quale la Regione si è assunta l’impegno di imbastire un progetto che riorganizzi la gestione del servizio, da presentare il prima possibile al Ministero. Linee guida: l’eventualità di accorpare più uffici di polizia in una sola struttura e rendere la caserma presidio d’interfaccia tra Regione e cittadini dedicato a servizi per la prima particolarmente importanti.

La consigliera comunale ha infatti colto l’occasione dell’assemblea di questo febbraio (in programma per lunedì 17 e martedì 18) per richiedere che la città si schieri contro la misura di razionalizzazione del Ministero dell’Interno e la conseguente chiusura della caserma di Ceva.