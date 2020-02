Da Saint Paul de Vence in visita nel Roero

Lo staff francese dell'ufficio del Turismo di Saint Paul de Vence ha organizzato una due giorni nel Roero in collaborazione con Turismo in Langa e l'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero Monferrato.

Nella giornata di martedì 12 febbraio, gli operatori turistici sono andati alla scoperta del MUbatt (il museo della Battaglia di Ceresole d'Alba del 1944) accompagnati dalla guida Magda Allasia di Turismo in Langa e in visita alle peschiere di Cascina Italia con la guida del proprietario dell"allevamento di Tinche, Giacomo Mosso.

Il MUbatt è stato molto apprezzato per la sua originalità e per l'orientamento dell'allestimento multimediale e tecnologico, mentre le peschiere per la singolarità del contesto dell'ambiente naturale.

"La visita è una iniziativa di scambio legata al progetto europeo Alcotra Succes con il Comune di Saint Paul de Vence che in questi anni sta coinvolgendo i due comuni in attività di promozione - spiega il sindaco di Ceresole Franco Olocco -. Le attività di scambio proseguiranno nel mese di luglio quando saranno presenti a Ceresole i ragazzi del centro estivo di St Paul de Vence per una breve vacanza e per uno scambio di conoscenza con i giovani del paese".