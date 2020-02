Drago 66 al Comando provinciale dei vigili del fuoco per una giornata di addestramento

Ancora una giornata di addestramento e formazione - la prima era stata a metà dicembre scorso - con il reparto volo dei vigili del fuoco del Piemonte, ieri a Cuneo, dove l’elicottero Drago 66, decollato dalla Direzione Regionale Torino, è atterrato nel piazzale antistante la caserma di corso De Gasperi.

Nel pomeriggio l'elicottero ha effettuato alcune delle tipiche manovre ed operazioni di soccorso, simulando il recupero di un animale con la "giapponese" e il recupero di una persona stabilizzata su una barella con il verricello.

L'addestramento era finalizzato a far apprendere al personale a terra il comportamento da tenere e l'eventuale supporto da dare ai colleghi in volo, che eseguono manovre spesso in ambiebti impervi e pericolosi.