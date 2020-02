Mondovì, il Poli raddoppia: inaugurato l'anno accademico e sottoscritta una convenzione con Confindustria Cuneo (FOTO)

Giornata fondamentale nella storia della sede di Mondovì del Politecnico di Torino, che proprio oggi, venerdì 14 febbraio 2020, ha ospitato la cerimonia inaugurale dell'anno accademico 2019/2020.

"Oggi è un giorno davvero importante per noi - ha dichiarato il magnifico rettore, Guido Saracco -. È un momento eccitante, poiché dobbiamo far atterrare al suolo tantissime iniziative. Oggi, celebriamo la ripartenza della nostra azione di formatori e propulsori di innovazione e servizi alle imprese a Mondovì, resa possibile dal sostegno delle Fondazioni CRC e CRT, del Comune monregalese e in strettissima sinergia con l'Unione Industriale della Provincia di Cuneo. È la prima concreta realizzazione di una prospettiva che ci vedrà dare supporto ai principali distretti produttivi piemontesi secondo le loro rispettive specializzazioni ed esigenze. Qui a Mondovì, oltre a erogare un primo anno di Ingegneria, si darà corso, in stretta alleanza con la Fondazione ITS e le associazioni imprenditoriali del territorio, a una formazione professionalizzante e a corsi di Master in alto apprendistato focalizzati sulle tematiche care all'industria manifatturiera a vantaggio, non esclusivo, delle piccole e medie imprese. Sono inoltre previsti laboratori a supporto delle azioni di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori dell'agroindustria e della gestione delle acque. Analoghe iniziative sono in studio a Biella, Alessandria e a Ivrea".

Da settembre, all'ombra della torre civica del Belvedere, sono ripartite le lezioni del primo anno dei corsi di Ingegneria nella rinnovata sede dell'ateneo, che ora ospita anche laboratori per la didattica e i servizi al territorio. Nasceranno ulteriori laboratori focalizzati su alcune specificità locali: tecnologia e materiali innovativi per l'industria di trasformazione, tecnologie di fabbrica per il comparto agroalimentare e ICT per la gestione di processi di fabbrica e gestione della produzione. Sarà riorganizzato anche il laboratorio di analisi del ciclo integrato delle acque. Infine, è già previsto che alcuni studenti del nuovo percorso di laurea professionalizzante in Ingegneria della Manifattura che è stato avviato a Torino nell'autunno scorso frequentino una parte degli studi nella sede monregalese, a contatto con il sistema produttivo locale.

Ospite d'onore è stato Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo: "Confindustria Cuneo non poteva proprio mancare in una giornata come questa per ringraziare, innanzitutto, del coraggio e della competenza messe in campo sui percorsi di studio e su tutte le altre attività innovative proposte. Daremo pieno sostegno con le nostre imprese, che sono pronte ad assumersi la loro responsabilità formativa, mettendo a fattor comune la propria capacità formativa".

Al termine della cerimonia, il magnifico rettore e il presidente di Confindustria Cuneo hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per attività congiunte legate soprattutto alla formazione e al trasferimento tecnologico: il primo atto sarà l'istituzione presso la sede di Mondovì del Politecnico di un desk informativo gestito da Confindustria Cuneo come presenza attiva sui temi dell'innovazione, della formazione e dell'orientamento scolastico.