"Non un addio, ma un arrivederci": Enrico Arnaudo ufficializza le dimissioni dal consiglio comunale di Cuneo

"Il mio forte interesse per l'internazionalità mi ha portato ad accettare questa nuova sfida: la scelta di effettuare questa nuova esperienza professionale all'estero non è tuttavia stata semplice e comporta numerosi sacrifici, soprattutto sul piano personale e familiare".

Inizia così la dichiarazione che Enrico Arnaudo, consigliere comunale cuneese in forze al gruppo "Crescere Insieme", allega a corredo della comunicazione ufficiale relativa alle proprie dimissioni dall'assemblea del capoluogo.

Le dimissioni verranno ufficializzate definitivamente nel corso del prossimo consiglio comunale (in programma per le giornate di lunedì 17 e martedì 18 febbraio), ma domani (sabato 15 febbraio) alle 9.30 nella saletta pre-consiglio del comune l'intero gruppo realizzerà un incontro pubblico in cui verrà presentata Roberta Rosso, che subentrerà al posto di Arnaudo.

Arnaudo era stato eletto nel 2012 e poi riconfermato nel 2017. Dal 2014 al 2019 ha lavorato nel Gruppo Merlo come Global Financial&Sales Manager e, dall'anno scorso, a Parigi nella direzione di una delle società di BNP Paribas: proprio questo impegno dall'altra parte delle Alpi l'ha spinto verso le dimissioni, impedendogli di assicurare la propria presenza costante in città.

"L’esperienza nel Gruppo Merlo è stata eccezionale e esprimo un sincero ringraziamento ai colleghi e a tutta la famiglia Merlo per la fiducia accordata. Un ringraziamento che devo estendere anche a mia moglie Chiara e a tutta la mia famiglia per il costante supporto fornito in questi anni", prosegue Arnaudo.

"Dal 2012 ho svolto il mio ruolo di Consigliere Comunale con impegno, onestà e coerenza: ritengo che l’operato dell’Amministrazione sia stato positivo e abbia lasciato un’importante impronta per il futuro della nostra amata città. Ringrazio il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri Comunali, il Gruppo Crescere Insieme e tutto il personale del Comune per l’eccellente lavoro svolto. Porgo un sincero augurio alla mia collega, Roberta Rosso, che sono certo svolgerà in modo eccellente il suo ruolo di Consigliere Comunale".

"Ritengo che questa nuova esperienza all'estero consentirà di arricchire ulteriormente la mia professionalità, che, spero, in un secondo momento, di poter nuovamente mettere a disposizione del nostro territorio. Il mio non vuol quindi essere un ‘addio’ ma un ‘arrivederci’!" conclude Arnaudo.