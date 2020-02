Paolo Demarchi (Lega): “A che punto è il cantiere Tenda bis?”

Il cantiere del progetto Tenda bis risulta fermo da 31 mesi. Per questo il consigliere leghista Paolo Demarchi ha formulato al consiglio regionale un'interrogazione a risposta immediata “per conoscere un cronoprogramma degli interventi amministrativi di prossima adozione al fine di evitare ulteriori ritardi nella prosecuzione del cantiere”.

Scrive nell'interrogazione: “Secondo l’ultimo cronoprogramma, il cantiere sarebbe dovuto ripartire a febbraio con l’obiettivo di concludere il nuovo tunnel entro fine 2021 e l’intera opera (con rifacimento della galleria storica) entro la seconda metà del 2024. Sono sorte alcune controversie tra il soggetto appaltatario e la stazione appaltante (ANAS) in ordine alla correttezza del progetto.

Rilevato che al fine di ricomporre il rapporto, ANAS e Consorzio Edilmaco, si sono incontrati negli scorsi giorni a Roma senza però riuscire nell’intento di addivenire ad una mediazione che garantisca la ripresa del cantiere;

Ritenuto che qualora tale mediazione non si raggiungesse, sarebbe necessario ripartire con una nuova procedura di affidamento con un inevitabile dilatazione dei tempi necessari alal conclusione dell’opera che si considera strategica per la provincia di Cuneo e per l’intera regione Piemonte.

Osservato che il Presidente della Regione ha proposto l’ipotesi di un commissario ad acta per far ripartire i cantieri della galleria, riconoscendo la strategicità dell’opera, si chiede di conoscere un cronoprogramma degli interventi amministrativi di prossima adozione”.