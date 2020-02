Scarnafigi, sulle strade dei campioni con la Fitwalking "XII Miglia"

Dopo il successo della recente edizione del Fitwalking del Cuore l’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia propone un nuovo appuntamento con il cammino a passo di Fitwalking, domenica 15 marzo a Scarnafigi verrà proposta in una veste rinnovata la tradizionale camminata “Sulle Strade dei Campioni” che ha quest’anno un nuovo sottotitolo: "La XII Miglia a passo di Fitwalking".

Il Fitwalking Sulle Strade dei Campioni si rinnova abbandonando la distanza di 30 Km e proponendo due distanze altrettanto allettanti e dall’approccio sportivo … ma a portata di tutti.Verranno infatti proposte due distanze: 6 miglia (ovvero 9,5 Km circa) e 12 miglia (ovvero 19 Km circa).

La distanza più corta si sviluppa su un anello di 9,5 Km circa alla portata di tutti camminatori abituali, neofiti, famiglie con bambini; mentre la distanza più impegnativa si sviluppa sull’anello di 9,5 Km comune a tutti i partenti ai quali si aggiunge un ulteriore tratto per arrivare alla distanza di 12 miglia.Il percorso è interamente in piano ed interamente su asfalto. Per entrambe le distanze non è necessario presentare un modulo d’iscrizione, iscriversi è molto semplice è sufficiente acquistare il pettorale presso uno dei punti vendita presenti sul territorio oppure direttamente il giorno della manifestazione prima della partenza. Non è necessario comunicare all’atto dell’iscrizione la distanza che si intende percorrere.

Il costo dell’iscrizione è di 5 Euro comprensivi di pacco gara per i primi 1.000 iscritti. La partenza è fissata alle ore 9,30 a Scarnafigi in Piazza Vittorio Emanuele. Per informazioni: A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia www.scuolacamminosaluzzo.it - info@scuolacamminosaluzzo.it – tel.: 338/6151466