Taglio del nastro per il nuovo Egea point di Limone Piemonte

Sarà un momento di incontro e di festa quello organizzato nel pomeriggio di sabato 15 febbraio a Limone Piemonte in occasione dell’apertura del nuovo Egea point, in via Roma 41, presso l’immobiliare “Chiera”.

Punto di riferimento in fatto di forniture luce e gas per residenti e villeggianti della nota località turistica, l’Egea point sarà aperto al pubblico tre giorni a settimana, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 12,30; sarà inoltre possibile accedervi su appuntamento per avere una consulenza personalizzata sui propri consumi energetici.

Con questa iniziativa il Gruppo Egea, da sempre impegnato per garantire un servizio affidabile e rintracciabile con una rete già particolarmente estesa sul territorio di sportelli aperti al pubblico rafforza il proprio legame anche con Limone Piemonte dove è già presente con un servizio di trasporto gratuito, garantito dalla navetta elettrica “Egea green mobility” a disposizione di residenti e turisti, e con una colonnina per la ricarica di auto elettriche, in Piazza Risorgimento.

La festa a Limone inizierà già dalle 14 di sabato 15 febbraio con giochi e momenti di animazione per i bambini proposti in zona “maneggio”. Poi alle 18 in via Roma, presso l’immobiliare “Chiera” taglio del nastro e brindisi augurale. La partecipazione è libera e aperta a tutti.