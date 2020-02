La giunta di Cervasca ha deliberato di devolvere un contributo di 100 euro a tutti i bambini e le bambine nati/(e nel 2019 e residenti a Cervasca, come piccolo segno di benvenuto e come sostegno alle famiglie.

Questo è stato deciso in attuazione delle politiche del Comune, che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri.