Una monregalese in tv: Morgana Ramondetti protagonista a "Detto Fatto"

"Non mi hanno anticipato nulla. Mi hanno truccato e hanno messo mano ai miei capelli con taglio, colore e piega, vestendomi successivamente da capo a piedi. Nella stanza in cui mi trovavo non c'erano specchi e non sapevo quale sarebbe stato il risultato finale. Mi sono potuta ammirare solo alla fine del programma, quando sono entrata in studio: un vero e proprio cambio look che non mi aspettavo e che mi ha sorpreso in positivo!".

Esordisce così Morgana Tabita Ramondetti, 24enne di Villanova Mondovì e studentessa universitaria del corso di Laurea di Infermieristica di Cuneo, quando le si domanda di raccontare la sua esperienza al programma televisivo di Rai Due "Detto Fatto", al quale ha preso parte in occasione della puntata di giovedì 13 febbraio, accompagnata dalla sorella Diletta.

Nel salotto di Bianca Guaccero, Morgana è stata protagonista, come preannunciato, del momento riservato al cambio look, curato nei minimi dettagli dal team di lavoro dell'esperta Carla Gozzi.

TUTTO HA AVUTO INIZIO COSÌ - "È successo tutto per caso - dichiara la giovane monregalese -. Un giorno, sul sito della Rai, ho letto casualmente che erano stati aperti i casting per partecipare al programma in diversi ruoli. Così ho inviato la mia candidatura e, dopo poco tempo, ho ricevuto una convocazione presso la sede Rai di Torino. Il casting consisteva in una video presentazione di me stessa, un video sulla mia estetica e le motivazioni della mia partecipazione al mio programma. Sono sempre stata incuriosita dal mondo della moda e della tv: ho esperienze come modella per sfilate, shooting per negozi e fotografi. Ho partecipato a Miss Italia 2 anni fa, classificandomi fra le finaliste regionali dell'area Piemonte-Valle d'Aosta. Trascorsa una manciata di giorni, mi hanno telefonato direttamente dalla sede Rai di Milano per dirmi che ero stata presa".

CAMBIO LOOK - Morgana Ramondetti ha dunque preso parte al cambio look di Carla Gozzi. "Questo consiste nel cambiare l'immagine estetica di una persona", spiega la ragazza. "I motivi della partecipazione della persona stessa possono essere molteplici. Nel mio caso, coincideva con la volontà di valorizzarmi e di farmi sentire più bella, in quanto in passato ho avuto dei problemi con la mia immagine corporea. All'inizio del programma sono stata presentata nella mia semplicità: maglione, jeans e scarpe, struccata e con la coda. Mi sono state fatte delle domande riguardo alle ragioni alla base della mia partecipazione e ho narrato le mie insicurezze passate".

"ESPERIENZA STUPENDA" - "Non ho avuto modo di conoscere la conduttrice Bianca Guaccero - aggiunge Morgana -. L'ho potuta vedere solamente nel momento in cui ho fatto il mio ingresso in studio. Non ho neanche potuto incontrare, con mio enorme rammarico, Carla Gozzi, che avrebbe dovuto essere presente, in quanto assente per motivi personali. In compenso ho conosciuto il suo team, che mi ha trattato veramente benissimo. Sono stati tutti molto gentili e disponibili e fin dal primo momento mi hanno messa a mio agio. Lo stesso vale anche per tutte le persone del programma e della regia, mi hanno accolto veramente bene: figure gentili, disponibili, professionali e molto simpatiche".

IL FUTURO DI MORGANA - Per quanto concerne il suo futuro professionale, Morgana Ramondetti ha le idee ben chiare ("studio infermieristica, quindi quello che voglio fare è l'infermiera"), però, allo stesso tempo, non si preclude alcuna opportunità: "Chissà se avrò ancora modo di entrare a far parte del mondo della moda! Sicuramente mi piacerebbe molto...".