A Prato Nevoso, pagano lo skipass con banconote false: nei guai due ventenni di Genova

Una bravata che rischia di costare cara a due ventenni di Genova, arrivati a Prato Nevoso, lo scorso 10 febbraio, per una giornata sugli sci. Peccato che abbiano deciso di pagare lo skipass per tre persone - 75 euro - infilando nel contante anche due banconote da 20 euro risultate false.

Il personale della biglietteria se ne è accorto praticamente subito, allertando gli agenti della Polizia di Stato in servizio sulle piste. Non c'è voluto molto a rintracciare i ragazzi, in tre. Uno di loro è risultato estraneo ai fatti.

Gli altri due, che avevano altri 40 euro falsi, hanno ammesso di aver acquistato le 4 banconote false in centro a Genova, da un extracomunitario, pagandole la metà: 80 euro falsi pagati con 40 euro veri.

I due - incensurati - sono adesso indagati a piede libero per "spendita" di banconote false, un reato grave, che prevede una multa salata e l'arresto fino a sei mesi.