Frabosa Sottana, auto contro guardrail: incidente in frazione Alma Ressia

Nella prima mattinata di oggi, venerdì 14 febbraio 2020, un incidente stradale si è verificato sulle carreggiate che attraversano il territorio comunale di Frabosa Sottana, più precisamente lungo la strada provinciale 37, in frazione Alma Ressia.

Il sinistro è avvenuto nella corsia di destra, destinata a chi sale verso le stazioni sciistiche del comprensorio del Mondolé Ski, in una curva posta, di fatto, in corrispondenza del cartello di inizio paese, nel segmento d'asfalto successivo al bivio per località Bruni.

Due giovani, per cause ancora da accertare, hanno improvvisamente perso il controllo della loro automobile, urtando violentemente il guardrail, che, fortunatamente, ha impedito al veicolo di terminare la propria corsa nel torrente sottostante.

Sul posto sono intervenuti con prontezza i sanitari del 118 e la polizia locale di Frabosa Sottana.