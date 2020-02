Incidente sul lavoro al depuratore di Montà d’Alba: addetto alla manutenzione cade in un pozzetto fognario

E’ tuttora in corso l’intervento col quale i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba, unitamente ai sanitari dell’Emergenza 118, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale di Montà, stanno prestando soccorso a una persona caduta in un pozzetto di sollevamento fognario all’interno del depuratore di Montà d’Alba.



Secondo le prime informazioni da noi raccolte, l’uomo – dipendente di una ditta esterna impegnata in alcuni lavori di manutenzione, al momento non si conoscono le sue generalità – stava operando nell’impianto, quando sarebbe precipitato da un’altezza di 3-4 metri.



All’arrivo dei soccorritori l’uomo si presentava comunque cosciente. Sul posto si attende l’arrivo dell’elisoccorso per il trasferimento del ferito.