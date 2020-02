L'amministrazione Comunale di Fossano comunica che la manifestazione “A tavola!!!”, organizzata nell'ambito della rassegna “Un pomeriggio favoloso” che si sarebbe dovuta svolgere presso la Biblioteca Civica nel pomeriggio di sabato 15 febbraio è stata rimandata a sabato 22 febbraio con il medesimo orario della data originale.

La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza vista la concomitanza con la sfilata dei carri allegorici in Via Roma dalle 14,30 di sabato 15 febbraio.