Fossano: il 18 febbraio al Teatro I Portici “Nel Nome del Padre” di Luigi Lunari

Prenderà il via martedì 18 febbraio alle ore 20.45 la rassegna teatrale di primavera co-organizzata dall’Associazione Teatrale “La Corte dei Folli” e Slow Cinema con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e del Comune di Fossano.

Il primo spettacolo sarà martedì 18 febbraio alle ore 20.45 con “Nel nome del padre” di Luigi Lunari messo in scena da “La corte dei Folli” stessa. Il pluripremiato spettacolo de La corte dei folli per la prima volta andrà in scena a I Portici per un omaggio al celebre autore, recentemente scomparso. Si tratta di una commedia sentimentale che si sviluppa nel dramma di due personaggi (realmente esistiti) che si svelano gradualmente, attraverso un dialogo serrato e liberatorio, a tratti ironico, tenero, duro e commovente, che li porterà nel comune addormentarsi nella morte, verso un meritato lieto fine.