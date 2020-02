Polenta domenicale con il Gruppo Alpini di Guarene

Nell’attesa di ospitare a Guarene l'edizione 2020 del Raduno intersezionale del Roero (in programma nei giorni del 28-30 e 31 maggio prossimi), il locale Gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini organizza un momento conviviale aperto a tutti gli amici delle "penne nere".

L’appuntamento è quello con la polenta in programma per il pranzo di questa domenica, 16 febbraio (inizio alle ore 12.30), nel salone "Luigi Boffa" della Casa Alpina "Guido Bergadano".

Il menù prevede vitello tonnato, peperoni di crema di acciughe, polenta con salsiccia, polenta con Gorgonzola, pera Madernassa cotta al forno, dolce e caffè. Ad accompagnare il tutto Barbera di Guarene. Il costo del pranzo è di 20 euro, 10 euro per i bambini dagli 8 agli 11 anni, gratis per i bimbi fino a 7 anni.

Prenotazione obbligatoria ai numeri 0173/611441; 0173/611263; 335/7057103.