"Si è spenta la luce", serata di proiezioni sul tema dei falò di Sommariva Del Bosco con il professor Grimaldi

Venerdì 21 febbraio alle 21 presso la sala Conferenze di viale Scuole di Sommariva Del Bosco l'associazione Ripa Nemoris propone, nell'ambito del progetto FE FEU "Si è spenta la luce", una serata di proiezioni sul tema dei falò sommarivesi con il professor Piercarlo Grimaldi, iantropologo presso l'università di Torino e già rettore dell'università di Pollenzo.



Il progetto FE FEU fuochi fiabe e masche propone una serie di incontri che illustreranno e approfondiranno aspetti della storia, delle narrazioni e delle tradizioni sommarivesi.



I roghi di streghe in tempi lontani, i falò che scandivano ricorrenze annuali e riti devozionali, il patrimonio di fiabe saranno alcuni temi sviluppati con incontri, rievocazioni in costume, narrazioni, rappresentazioni e iniziative di valorizzazione del paese. Sono temi popolari che meritano di essere meglio conosciuti come patrimonio locale.

Il primo appuntamento si occuperà del valore simbolico, culturale e rituale del “far fuoco” e si avvalerà della presenza dell’antropologo professor Piercarlo Grimandi.

Il secondo appuntamento sarà tenuto dallo storico Baldassarre Molino sul tema delle condanne al rogo di “ streghe” in Sommariva del Bosco e nel Roero.