Sabato 15 e domenica 16 febbraio la Lega in piazza in tutta la Granda

Il prossimo weekend la Lega Salvini Premier sarà in tutte le principali piazze della Granda per lanciare il tesseramento 2020. L'occasione sarà inoltre il momento per avviare la raccolta firme per richiedere l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario uninominale, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e l'abolizione dell'istituto dei Senatori a vita. "Quelle per le quali siamo chiamati a firmare sono 3 proposte condivise trasversalmente - commenta il Segretario Lega Salvini Premier Senatore Giorgio Maria Bergesio - che rappresentano un segnale di democrazia e partecipazione. Siamo infatti stufi che continuino a susseguirsi governi non eletti e siamo consapevoli della necessità di un governo stabile e rappresentativo per la nostra nazione". "Vi invitiamo quindi a firmare ai nostri presidi - continua l'Onorevole Flavio Gastaldi - e questa sarà anche l'occasione per tesserarvi al nostro Movimento al fianco di Matteo Salvini"