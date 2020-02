Alla Lilt di Cuneo 4.200 euro donati dai visitatori della mostra “Le bici di Gianpy”

La famiglia e alcuni colleghi di Gianpaolo Belliardo hanno consegnato mercoledì 12 febbraio alla Lilt di Cuneo la somma di 4.200 euro donata dai visitatori della mostra “Le bici di Gianpy”, esposta per dieci giorni nella Sala Mostre della Provincia tra metà gennaio e inizio febbraio.

La mostra ha presentato decine di originalissime biciclette, un’auto e altri oggetti ideati e realizzati da Gianpy Belliardo, dronerese e dipendente della Provincia dal 2000, scomparso pochi mesi fa all’età di 46 anni per un male incurabile.

L’iniziativa è statavoluta e realizzata da amici e colleghi, in collaborazione con la famiglia Belliardo, per sostenere l’attività dell’associazione Lilt (Lega italiana lotta ai tumori), sezione provinciale di Cuneo e per onorare la memoria di Gianpy che ha combattuto con discrezione e coraggio per anni la sua personale battaglia contro la malattia.