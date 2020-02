Bill: 10 anni legato, adesso sogna una famiglia

Appello di Amici di Zampa per i cani anziani del canile:

…se non puoi adottare un cane, adotta una cuccia.

In canile abbiamo molti cani anziani e malati destinati a passare tutta la loro vita nel box, senza avere mai il calore di una famiglia. Sono proprio loro che soffrono di più il freddo ed è uno strazio vederli tremare nella cuccia: visto che non riusciamo a riscaldare il loro cuore donandogli una famiglia ci siamo proposti di riscaldargli almeno le ossa con delle cucce calde capaci di rendere più confortevole la loro esistenza in canile. Il nostro è un progetto molto ambizioso: abbiamo contattato una ditta specializzata e chiesto un preventivo per 15 cucce coibentate e riscaldate. La cifra sfiora i 5000 euro... una spesa importante, ma i nostri ospiti se lo meritano. Abbiamo bisogno del vostro aiuto: con una piccola donazione potete aiutarci.

Come potete donare:

Con bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Amici di Zampa Cassa di Risparmio di Asti – filiale Guarene (CN) – IBAN IT52 A 06085 41250 000000020472

oppure portando direttamente un'offerta in canile o aderendo su Facebook (https://www.facebook.com/donate/514661265848874/2731688850242944/).

Adesso vi presentiamo i nostri ospiti.



Io sono Bill: non so bene cosa dire perché la mia vita è stata molto monotona... Ho vissuto 10 anni legato a catena, da quand'ero un piccolo e tenero bretone, a pochi mesi fa. Adesso mi trovo in questo posto che chiamate canile e, anche se quando mi hanno trascinato sulla macchina ero terrorizzato, ora son contento di esser qui perché ho una riparo per dormire, un pasto assicurato tutti i giorni e, la cosa più bella, non mi sento più quel dolore al collo provocato dalla morsa che mi stringeva. Però i volontari mi han raccontato di altri cani che hanno addirittura una famiglia, che vivono in casa al caldo e che ricevono ogni giorno carezze ed attenzioni... quanto vorrei provare quelle sensazioni... Venite a conoscermi, portatemi a casa con voi!





Questa cagnolina di taglia medio/piccola è arrivata il 10 febbraio al canile senza chip, pensiamo si sia solo allontanata da casa... Aiutateci a ritrovare i suoi proprietari.

Fino al 20 febbraio rimarrà nel canile sanitario, dopo sarà trasferita nel canile convenzionato con il comune di ritrovamento del cane (Dog's Wordl di Guarene Fraz. Vaccheria).





Sono Coco e sono ancora in canile in attesa di una famiglia, sono carino, giovane e piccolo. Per non parlare della mia simpatia e dolcezza… vado d'accordo con tutti gli altri cani e sono un gran giocherellone. Sono perfetto… venite a prendermi e portatemi nella mia nuova casa!



Associazione Amici di Zampa (Alba - loc. Toppino).

Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697