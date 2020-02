Chiamata alle urne per 4mila volontari della Croce rossa della Granda: si rinnovano i vertici di 17 Comitati CRI

Sono 4mila i volontari della Croce rossa in provincia di Cuneo chiamati, domani (16 febbraio) alle elezioni per il rinnovo dei presidenti e dei membri dei Consigli direttivi.

I seggi sono in corso di allestimento in 35 sedi CRI del Cuneese, tra Comitati locali e delegazioni: domani rimarranno aperti dalle 9 alle 20. I Consigli direttivi eletti nella consultazione rimarranno in carica per i prossimi quattro anni.

Giovedì scorso (13 febbraio), nei locali della sede del Comitato CRI Provincia Granda di Cuneo, si è svolta l’ultima riunione del Coordinamento dei Comitati CRI cuneesi, presieduta dal presidente Livio Chiotti, a conclusione del mandato quadriennale.

Il Comitato Provincia Granda raggruppa la maggior parte dei Comitati locali della Croce rossa che operano nel Cuneese. Funge da supporto e coordinamento tra le sedi CRI, con una gestione “unificata” di alcuni aspetti, con beneficio (economico ma non solo) per le realtà che ne fanno parte.

Ecco tutti i candidati alle elezioni CRI di domani.

Comitato locale di Alba (si vota anche a Albaretto della Torre, Monforte d’Alba, Montà d’Alba, Monticello d’Alba e Neive).

Lista 1, candidato presidente Luigi Aloi (presidente uscente); candidati consiglieri Claudia Barale, Giovanna Bardesono, Mario Giovanni Belrosso, Emanuela Bianchi, Alexandra Andreea Bunbaru, Enzo Cogno, Franco Denegri, Sara Dente, Livio Negro, Cinzia Troia.

Lista 2, candidato presidente Creso Scapolan, candidati consiglieri Giovanni Quassolo, Livio Mollo, Giovanni Peira, Giulia Burdese, Gianluigi Tarditi, Elisa Bertello, Ilaria Franco.

Candidato a consigliere dei giovani: Fabio Cardellina.

Comitato locale di Bra

Lista 1, candidato a presidente Giuseppe Palmieri (presidente uscente), candidati consiglieri Valerio Piumatti, Flavia Rinaudo, Dario Chiodi.

Lista 2, candidato presidente Fulvio Borgogno; candidati consiglieri Monica Deszcz, Fiorella Patrizia Fabrica, Fabio Ferlita, Laura Filangieri, Gabriele Giordano, Angela Mazza, Matteo Racca, Valentino Razza, Valentina Tibaldi, Martina Boi.

Candidato a consigliere dei giovani: Federica Vitucci

Comitato locale di Busca (si vota anche nell’Unità di Manta)

Lista unica, candidato presidente Teresio Delfino (presidente uscente); candidati consiglieri Valentina Bertero, Loredana Auteri, Remo Ciravegna, Marco Bocca, Paolo Demontis, Gianpiero Ferrigno, Enrico Giobergia, Gianpiero Marino, Maria Teresa Brignone, Francesco Bottero (Franco).

Candidato a consigliere dei giovani: Stefano Giraudo.

Comitato locale di Cuneo

Lista 1, candidato presidente Paolo Signoretti (presidente uscente); candidati consiglieri Gianni Enzo Valsania, Dario Delpiano, Claudia Cunzolo, Giancarla Cappa, Massimiliano Caramazza, Luigi Pellegrino, Piero Emilio Martini.

Lista 2, candidato presidente Maria Grazia Montalbano; candidati consiglieri Barbara Da Ros, Leonardo Dolce, Valerio Morelli, Laura Paganini.

Candidati consigliere dei giovani: Samuel Pletto.

Comitato locale di Dronero (si vota anche ad Acceglio)

Lista 1, candidato presidente Stefano Celebrini Di San Martino Pastor; candidati consiglieri Giovanni Caranzano, Teresa Chiocchia, Maria Valentina Demichelis.

Lista 2, candidato presidente Aldo Chiapello (presidente uscente); candidati consiglieri Marino Celestino, Lorenzo D’Acquisto, Carla Fogliato, Marco Fuso, Roberto Santo.

Candidati consiglieri dei giovani: Luca Ferrione, Federico Ribotta

Comitato locale di Limone Piemonte

Lista unica, candidato presidente Nicolò Musso (presidente uscente); candidati consiglieri Noemi Ambrosio, Giovanni Andrea Pietro Marro, Rosaria Cavarero.

Candidato consigliere dei giovani: Nicholas Tosello.

Comitato locale di Melle (si vota anche a Pontechianale)

Lista unica, candidato presidente Sergio Fino (presidente uscente), candidati consiglieri Fabrizio Cani, Ferruccio Ponza, Serena Rovera.

Candidato consigliere dei giovani: Gabriele Francesco Sarale.

Comitato locale di Mondovì (si vota anche a Morozzo, Niella Tanaro, San Giacomo di Roburent, San Michele Mondovì e Villanova Mondovì)

Lista 1, candidato presidente Maria Consolina Turco; candidati consiglieri Enrico Bellino, Manuele Blengini, Diego Gola, Roberto Granito, Elena Terreno.

Lista 2, candidato presidente Romano Cora; candidati consiglieri Paolo Battaglieri, Alfio Bellocchio, Roberto Filippi, Francesco Romano, Maria Nella Tomat, Valentina Vinai.

Candidato consigliere dei giovani: Giuseppe Bessone (Geppo).

Comitato locale di Monesiglio (si vota anche a Bosia e Saliceto)

Lista unica, candidato presidente Pierluigi Dotta; candidati consiglieri Elisa Tambuscio, Carlo Ugo Chiavarino, Marco Barbiero, Giorgio Rosso.

Non ci sono candidati alla carica di consigliere dei giovani.

Comitato locale di Moretta

Lista unica, candidato presidente Angelo Paganotto (presidente uscente); candidati consiglieri Salvatore Santosuosso, Elisa Bonetto, Renato Salmaso.

Non ci sono candidati alla carica di consigliere dei giovani.

Comitato locale Peveragno

Lista unica, candidato presidente Claudio Tomatis (presidente uscente); candidati consiglieri Francesco Baruffolo, Diego Bottasso, Bruno Cavallo, Sandra Dutto, Lucio Gianolio, Elio Mauro, Silvia Mauro, Linda Oggero, Alessandro Poma Genin, Nello Re.

Candidato consigliere dei giovani: Mara Grosso

Comitato Provincia Granda (si vota anche nella sede della Valle Bormida)

Lista unica, candidato presidente Livio Chiotti (presidente uscente); candidati consiglieri Ines Noto, Giovanni Villani, Gianpaolo Mattone.

Candidato consigliere dei giovani: Roberta Gjergji.

Comitato locale di Racconigi (si vota anche a Barge e Paesana)

Lista unica, candidato presidente Livio Ferrara (presidente uscente), candidati consiglieri Silvana Beitone, Paola Abrate, Renata Bellino, Gabriella Biolatto, Domenico Del Vento, Bernardino Renato Luino, Paolo Peirone.

Candidati consigliere dei giovani: Federico Lombardo, Martina Rossa.

Comitato locale di Sampeyre

Lista unica candidato presidente Renato Botta, candidati consiglieri Matteo Bongiasca, Giacomo Giraudo, Sergio Martino Giordana, Giulia Botta, Francesca Topino.

Candidato consigliere dei giovani: Marco Martino

Comitato locale di Savigliano

Lista unica, candidato presidente Roberto Botta, candidati consiglieri Oreste Castelli, Mariateresa Ferrero, Paolo Gaviglio, Antonio Giordano, Roberto Reineri, Carmelo Tripolitano, Concetta Tuninetti.

Candidato consigliere dei giovani: Andrea Testa

Comitato locale di Sommariva del Bosco

Lista unica, candidato presidente Giacomo Simone Edoardo Groppo (presidente uscente); candidati consiglieri Guglielmo (Riccardo) Burzio, Antonio Politanò, Luca Galuppo, Angelo Petito, Maria Emilia Cerrina, Roberta Gianoglio, Gianluca Rolfo.

Candidato consigliere dei giovani: Edoardo Gioetto

Comtiato locale Valle Stura (si vota anche a Demonte)

Lista unica, candidato presidente Ivano Bruno (presidente uscente); candidati consiglieri Luigi Pisanu, Sandro Rostagno, Roberto Monaco, Sandra Giraudo, Iulian Bogdan Tamas, Maurizio Salvadeo, Maria Grazia Bernardi.

Candidato consigliere dei giovani: Chiara Lupinu.

Non si vota – non essendo i Consigli direttivi in scadenza di mandato – nei comitati di Croce rossa di Borgo San Dalmazzo (ultime elezioni aprile 2017), Caraglio (2018) e Centallo (novembre 2017).