Chiusura della Polstrada di Ceva, il SIULP di Cuneo non molla ma rilancia: trasformiamo il presidio in un commissariato o posto di Polizia

Il Siulp di Cuneo - sindacato italiano unitario lavoratori di Polizia - rappresentato dal segretario generale Alessandro Digeronimo, dal segretario nazionale Vincenzo Annunziata e dal segretario generale regionale Antonio Graziuso, unitamente ai sindaci del cebano e delle altre due provincie interessate dall'annunciata chiusura dei distaccamenti della Polizia stradale,è stato ricevuto dal governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio.

L'obiettivo dell'incontro era fronteggiare la chiusura dei presidi di Polizia.

"Il depauperamento di personale addetto alla sicurezza nel presidio di Polizia stradale di Ceva - spiegano dal Siulp - in termini di risorse umane, ha portato di fatto il già risicato organico destinato ai distaccamenti da circa 19 unità a sole 7 unità operative, da destinare al controllo del territorio sulle statali e all’interno delle aree urbane.

Tale depauperamento è stato determinato, in questi ultimi anni, dalle sempre più stringenti nonché pressanti richieste delle concessionarie autostradali per il controllo delle autostrade anche in virtù di convenzioni sottoscritte dal Dipartimento con le SPA delle concessionarie, in cambio dell’esclusività del controllo del territorio sulle arterie autostradali e della fornitura di mezzi, carburante, attrezzature, alloggi di servizio e presidi di Polizia in ambito autostradale.

Oggi siamo arrivati all’evidente impossibilità di operare concretamente sul territorio cebano, che conta circa 70 comuni.

Il sindacato che rappresentiamo ribadisce ancora una volta, con forza, che lo Stato non è una holding e nè una Spa: non spartisce tra i 'soci' alcun dividendo di fine esercizio.

Lo Stato secondo noi deve continuare a distribuire beni e servizi ai propri cittadini, tra i quali la Sicurezza è da considerarsi appunto un bene primario!".

Il Siulp di Cuneo sostiene che, "se una riorganizzazione deve essere fatta, si debba incominciare con il ridimensionamento degli organici degli uffici Compartimentali, 'sovrastrutture' territoriali, duplicazioni a livello regionale della Direzione centrale del Servizio Polizia Stradale, che assorbono a livello nazionale circa 1500 poliziotti per svolgere quasi esclusivamente incombenze burocratiche.

Al governatore del Piemonte questo Sindacato ha proposto, al fine di non arretrare sui territori, la possibilità di trasformare il Distaccamento di Polizia stradale di Ceva come diretta emanazione dell'Autorità provinciale di Pubblica sicurezza, realizzando o un Commissariato di P.S. o in subordine un Posto di Polizia, deputato al controllo del vasto e complesso territorio cebano, con integrazione dei servizi di polizia quali il rilascio di passaporti, permessi di soggiorno e porto d’armi.

Tale proposta ha trovato apprezzamento da parte del Governatore del Piemonte e di tutti i sindaci delle valli del cebano che si sono detti pronti, anche, a sostenere finanziariamente l’iniziativa pur di mantenere il presidio di Polizia di Stato nel territorio, al servizio della comunità.

Tutte le parti sociali intervenute all’incontro hanno convenuto sulla proposta del governatore Cirio di formulare in maniera costruttiva e concreta proposte alternative alla chiusura dei presidi piemontesi al fine di sottoporli alle competenti valutazione del Ministro dell’Interno.

Auspichiamo che il Prefetto e il Questore assumano da subito formalmente e pubblicamente una posizione responsabile a tutela del territorio per l’affermazione decisa della presenza dello Stato, e non per abdicare in nome di una politica di rigore finanziaria volta solo ai tagli di spesa lineari per realizzare risparmi dell’ordine di 80mila euro annui, con conseguente arretramento dello stato sul territorio.

Il Siulp Cuneo, oltre a proporre la soluzione auspicata, si è detto pronto a collaborare con i sindaci a formulare in concreto il progetto diriorganizzazione del presidio da sottoporre al Ministro dell’Interno".