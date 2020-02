Due nuove rampe per disabili nei negozi di Fossano: Milord Boutique e Bon Bon e Caffè (Foto)

Sono state inaugurate questa mattina, sabato 15 febbraio, due nuove rampe per l’accesso dei disabili agli esercizi commerciali del centro storico.

Un’attività iniziata ormai da molti anni grazie alle campagne di sensibilizzazione dell’Osservatorio Barriere Architettoniche del Comune di Fossano e alla collaborazione con il centro commerciale naturale IN Fossano. gli aderenti all’associazione IN Fossano, infatti, compresa nella quota di iscrizione, hanno la possibilità di farsi installare una rampa, realizzata appositamente dal fabbro fossanese Brondino.

È il caso di quella inaugurata oggi nel negozio “Milord Boutique” di via Cavour: “Siamo molto felici – hanno commentato i titolari Valentina e Michele Ghiglione – In passato davanti al negozio c’erano dei parcheggi e non potevamo installare la pedana. Capitava però di avere clienti con disabilità motorie e li servivamo all’esterno o dietro al negozio. Nessuno se ne è mai lamentato, ma era a noi che dispiaceva. Ora potranno entrare in negozio e bere il caffè caldo mentre vengono serviti, invece di dover rimanere fuori al freddo”.

All’inaugurazione era presente anche il presidente dell’Associazione IN Fossano Fabrizio Bogliotti: “Quest’anno sono entrati a far parte di IN Fossano due nuovi esercizi commerciali e subito sono stati dotati di rampa per disabili”.

La vicenda di Bon Bon e Caffè è invece diversa: un negozio storico, sito nel palazzo Comunale, che affaccia su via Cavour nel suo punto più stretto: “Non mi era mai stato possibile installare una pedana fissa – ha detto il titolare Gianluca Aprile -. Avevo anche chiesto i permessi, ma non c’erano gli spazi e non si poteva intervenire per abbassare il pavimento. Confesso che avevo lasciato perdere, ma quando sono venuti a comprare in negozio Igor e Cinzia e li ho dovuti servire per strada ho pensato che non si potesse rimandare”.

Ecco, dunque, l’idea: una rampa mobile, in legno, da posizionare in caso di bisogno. La rampa mobile è sicuramente meno inclusiva, però, di quella fissa, ma ecco che, in soccorso al problema di dover suonare il campanello e attendere il posizionamento della rampa, è intervenuta la creatività del titolare: “Ho cercato in rete e ho trovato in Inghilterra questo campanello in ottone a carica meccanica e l’ho fatto installare”. Un oggetto, dunque, che ben si armonizza con l’edificio storico e che costituisce curioso e curato l’ingresso pur dovendo suonare il campanello.

A Fossano sono ormai oltre 50 i negozi che hanno fatto realizzare la rampa in lamiera bugnata antiscivolo, ma la speranza dell’Osservatorio Barriere Architettoniche è che altre attività seguano l’esempio di questi negozi: “Vogliamo ringraziare i titolari di questi due esercizi e l’associazione IN Fossano, speriamo che questa iniziativa invogli altri negozi a fare altrettanto” ha dichiarato il presidente dell’Osservatorio Barriere Architettoniche Igor Calcagno.