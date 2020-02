Proseguono i controlli serali della Polizia Locale di Sommariva Del Bosco

Prosegue con successo il lavoro messo in atto dalla Polizia municipale: grazie ai nuovi orari serali i controlli hanno permesso di ridurre il numero di automobilisti che sfrecciano in paese a velocità elevata e negli ultimi tempi sono stati sanzionati anche conducenti di autovetture sprovviste di assicurazione e con revisione scaduta.



Prosegue quindi il percorso avviato dal vice sindaco Pedussia con la polizia municipale per rimettere ordine e regole sul territorio comunale e che i cittadini dimostrano di apprezzare.



Nuove attenzioni saranno dedicate anche al problema dei cani che sporcano le vie cittadine, attraverso controlli capillari e precisi in diverse ore della giornata.

Il vice sindaco ringrazia gli agenti, che con professionalità e impegno si sono immersi in questi ultimi mesi in questo nuovo tipo di attività, recependo le esigenze dell'amministrazione comunale, che altro non sono che le esigenze dei cittadini.