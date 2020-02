Addio alla storica commerciante Lidia Longo, con lei se ne va un pezzo di Bra

A pochi mesi dalla dipartita del marito Giovanni Borri, si è spenta nella mattina di sabato 15 febbraio la signora Lidia Longo: aveva 87 anni.

Era molto conosciuta in Bra, visto che per decenni aveva gestito il negozio di tessuti ed arredamento in pieno centro cittadino.

Tanti i messaggi di cordoglio per quella donna che aveva fatto del suo mestiere un faro di gentilezza e professionalità. Ogni braidese in un cassetto della memoria conserva un bel ricordo, che ha la forma di un arredo o di suppellettile acquistato nel suo atelier.