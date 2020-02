I Vigili del fuoco al lavoro, nel pomeriggio, per due incendi: fiamme a Passatore e tra Ceva e Battifollo

Intervento dei Vigili del fuoco di Cuneo, nel pomeriggio, per un incendio sterpaglie lungo un canale irriguo a Passatore, in via Rocca.

Le fiamme anche interessato un cumulo di materiale vegetale, residuo della potatura. Sul posto i pompieri con un'auto-pompa-serbatoio e un'autobotte. Presenti anche i Carabinieri.

Sempre nel pomeriggio odierno, i Vigili del fuoco sono anche intervenuti tra Ceva e Battifollo, per un incendio sottobosco che ha coinvolto un appezzamento di terreno di una cinquantina di metri. La squadra di Ceva ha spento le fiamme, affidando poi la bonifica ai volontari AIB. Sul posto, anche in questo caso, i Carabinieri.