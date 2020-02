Cos’è la follicolite e come si cura

Nell’ambito dei problemi della pelle, tra quelli più fastidiosi è presente indubbiamente la follicolite. Se vuoi sapere bene di cosa si tratta e come affrontarla, nelle prossime righe puoi trovare alcuni consigli che, speriamo, potranno esserti utili.

Cos’è la follicolite?

Partiamo dalle basi ricordando che, quando si parla di follicolite, si inquadra un’infezione dei follicoli piliferi. Nominare questo problema vuol dire citare una situazione che può riguardare sia le donne, sia gli uomini.

Come si manifesta? In linea generale, la follicolite esordisce con il palesarsi di macchioline piene di pus che, a prima vista, possono sembrare dei brufoli. Intorno ad esse, la pelle può risultare arrossata.

Questo quadro riguarda i casi lievi, che sono per fortuna i più frequenti. In situazioni rare, la follicolite può essere ben più grave e, quando è di origine infettiva, coinvolgere tutto il follicolo pilifero anche in profondità, provocando dei veri e propri ascessi.

Da cosa è causata?

Quando si parla della follicolite, si inquadra un problema della pelle che viene causato quasi sempre da un’infezione batterica. Tra I più coinvolti troviamo lo Staphylococcus Aureus.

La sua penetrazione all’interno del follicolo si concretizza per diversi motivi. Tra questi, è possibile ricordare lo sfregamento. Negli uomini questo avviene soprattutto durante la rasatura. In generale, sono particolarmente a rischio anche situazioni in cui si indossano abiti stretti.

Proseguendo con le cause della follicolite è possibile citare anche l’eccessiva sudorazione, per non parlare dell’acne.

Abbiamo citato la follicolite provocata da batteri, ma è bene ricordare che non è l’unica esistente. Una doverosa parentesi va infatti dedicata alla follicolite fungina. Questa forma, meno frequente, è causata soprattutto dal contatto con superfici contaminate da miceti in contesti come gli spogliatoi delle palestre (un esempio frequente riguarda la follicolite fungina presa dalle docce).

Diagnosi

La diagnosi della follicolite è molto semplice. In presenza dei sintomi sopra ricordati, è consigliabile recarsi dal medico curante. Sarà poi lui, attraverso un esame obiettivo dell’area coinvolta, a formalizzare o meno la diagnosi.

Non esistono particolari consigli preventivi per chi vuole evitare di arrivare alla diagnosi di follicolite. Di certo aiuta molto il fatto di non toccare troppo le lesioni che provocano prurito e la scelta di non indossare abiti troppo stretti.

Trattamento

Iniziamo ora a parlare del trattamento della follicolite ricordando innanzitutto che, nella maggior parte dei casi, questo problema della pelle guarisce da solo.

Quando questo non avviene, si può agire in diversi modi. Se la follicolite è sfociata in foruncolosi, ci si può orientare, ovviamente sotto stretto controllo medico, verso l’antibiotico per bocca.

Da non trascurare è l’esistenza di diversi rimedi naturali, perfetti per i casi di follicolite non grave. In questo novero è possibile includere gli impacchi di aceto bianco, perfetti per alleviare il dolore che caratterizza questo fastidioso problema della pelle.

Degni di nota sono anche gli oli essenziali. Tra i più efficaci contro la follicolite ci sono quello a base di bergamotto e l’olio essenziale di timo. I rimedi naturali per la follicolite spesso si rivelano molto efficaci soprattutto se si applicano sin da subito .

Concludiamo facendo cenno ad altri di grande rilevanza. Qualche esempio? Lo straordinario mix tra curcuma e olio di cocco. In questo caso, si ha a che fare con un rimedio a dir poco portentoso, in grado di esplicare una straordinaria azione antibatterica ed esfoliante. Ottimo è anche l’olio essenziale di malaleuca.

Se dopo 7/10 giorni di rimedi naturali la situazione non dovesse migliorare, la cosa giusta è rivolgersi al proprio medico di fiducia e valutare l’inizio di una terapia farmacologica.