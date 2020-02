92esimo Carnevale di Saluzzo, domani la grande sfilata dei carri allegorici

Le maschere del Carnevale di Saluzzo in posa con le maschere ospiti alla cerimonia di investitura della Castellana

Domani, domenica 16 febbraio il Carnevale scende in piazza con la sfilata di carri allegorici. Oltre i carri degli oratori Don Bosco di Saluzzo e di Verzuolo, sono sette i carri pronti per la parata del 92esimo Carnevale di Saluzzo, il secondo delle 2 Province in abbinata con Rivoli.

Sfileranno accompagnati dai gruppi di ballerini, per una coreografia che vuole portare a casa la palma del vincitore che verrà consegnata a Rivoli domenica 23 febbraio.

In gara Piobesi Torinese con “Italiani in vacanza”, Carmagnola "Masterwest", Nichelino “La favola dei Giocattoli”, Racconigi, Santena "La Casa degli Elfi", Roletto “I 7 Vizi” e Luserna San Giovanni “Papaveri rossi.”

I carri sfileranno in corso Italia, passando davanti alla tribuna della giuria in piazza Vineis. Il primo giro è previsto alle 14.30, quindi due ore di gara e parata, commentati da Ilaria Salzotto di Telecupole.

Sarà una festa di gruppi mascherati accolti dalle maschere ufficiali della città di Saluzzo: Graziella Toselli, la 68° Castellana, Ciaferlin: Aurelio Seimandi, mattatore della kermesse cittadina, i due Ciaferlinot: Michele Ferrero e Massimo Barroero, le due damigelle Elisabetta Gedda e Luisa Giordano.

Annunciata da Ciaferlin la partecipazione delle maschere di Bergamo: Gioppino (in bergamasco Giopì) con la moglie Margì. Saranno presenti con tutte le maschere alla messa in Duomo domani alle 10.

Prima e dopo la sfilata.

La Fondazione Bertoni, storico organizzatore del Carnevale rilancia le serate dedicate a giovani e meno giovani. Al Pala CRS due appuntamenti di musica e divertimento. Sabato 15 febbraio con il saluzzese Andrea Caponnetto accompagnato da Johnny Manfredi. Ingresso libero.

Seguirà, Sabato 22, il gruppo di Radio Number One capitanato da Marco Marzi e Marco Skarica. Ingresso 5 euro, dj set e servizio bar e guardaroba all’interno.

Giovedì 20 febbraio, ritorno alla tradizionale serata danzante aperta a tutti, a base di musica liscio all’interno delle scuderie della Fondazione Bertoni nella ex caserma Musso.

Domenica 23 febbraio in scena per le strade di Saluzzo la terza sfilata degli oratori della Diocesi di Saluzzo. Un' idea nata nel 2018 dalla collaborazione con Don Marco Casalis che riunisce quest’anno, ben nove gruppi di oratori: Moretta, Faule, Polonghera, Verzuolo, Tarantasca, Roccabruna e Dronero, Paesana, Sampeyre, Saluzzo, Costigliole, Brossasco.

"Un Carnevale dei Bambini perché siano loro a ritornare protagonisti, mascherandosi e partecipando alla festa di piazza".

In concomitanza, a Rivoli, la sfilata dei carri e la premiazione del vincitore del Carnevale delle 2 Province. A Saluzzo anche le Maschere, guidate da Ciaferlin e Castellana.