Un successo la prima edizione del Carnevale fossanese dell’era Tallone (Foto e video)

Si è concluso con un bilancio più che positivo il primo Carnevale organizzato a Fossano dalla nuova amministrazione in collaborazione con la Pro Loco Fossano e con il sostegno della Cassa di Risparmio di Fossano.

“In molti mi hanno fatto notare che abbiamo perso la manifestazione più importante di Fossano, Mirabilia, ma questa è solo la prima delle manifestazioni che intendiamo realizzare” ha detto il sindaco di Fossano Dario Tallone.

Cinque i carri allegorici molto curati che hanno preso parte alla sfilata, circondati da due ali di pubblico in festa.

“La Ciurma del Carlevè” di Fossano e Margarita ha presentato “Contro Natura”, metafora dello scontro tra la natura, prigioniera di un chimico spietato, e di un contadino buono che, in sella ai suo trattore si allontana per protesta al profitto incosciente e malsano che non si prende cura della natura.

Da Peveragno proveniva il gruppo “I farinei” con il carro “E io pago” da mattina a sera dedicato ad Antonio De Curtis, Totò, di cui ricorreva proprio oggi l’anniversario della nascita.

“I Desbela” di Scalenghe hanno presentato il carro “Desbela” in un mondo incantato tra elfi fatati e un mondo interamente focalizzato sui social Network, vera e propria allegoria del mondo attuale, talvolta più attento a like e follower che alla sostanza.

A chiudere la sfilata il secondo gruppo di casa: “La compagna dei Festaioli” di Fossano e Centallo con “Il banco tira tutto” critica allegorica e fortemente simbolica del gioco d’azzardo.

La festa si è conclusa proprio con i Festaioli che, al ritiro della pergamena di partecipazione, hanno coinvolto sindaco e Giunta comunale in un simpatico sipario.