Clavesana: dopo 32 anni va in pensione il dottor Filipponi, medico di base

Giovedì 20 febbraio, alle ore 20.30, i cittadini di Clavesana sono invitati all’incontro che si terrà nella sala polivalente degli uffici comunali di Madonna della Neve, per una serata di saluto al dottor Ruggero Filipponi, che andrà prossimamente in pensione.

Sarà l’occasione in cui l’Amministrazione comunale, a nome di tutta la popolazione, ringrazierà il dottor Filipponi per i 32 anni di attività di medico di base che ha sempre saputo svolgere con grande generosità e umanità e per la quale tutti gli siamo riconoscenti.