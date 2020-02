Bra, ospiti d’onore in Municipio gli atleti del team Sportiamo Onlus

Giornata da ricordare, quella di sabato 15 febbraio, per la società Sportiamo Onlus, che è stata ricevuta nella sala consigliare del Comune di Bra dal sindaco Gianni Fogliato e dai colleghi dell’Amministrazione, tra i quali l’assessore con delega allo sport, Massimo Borrelli.

In Municipio la festa è stata tutta per Federico Olivero , campione d’Italia lancio del peso 7,260 kg (oro), velocità 60 metri (bronzo); Eleonora Magnone , lancio del peso 4 kg (argento); Matteo Fissore , marcia 800 metri (bronzo); Giulia Racca , velocità 60 metri (argento), velocità 200 metri (bronzo); Chiara Esposito marcia 1500 metri (argento), campione d’Italia velocità 800 metri (oro).

Gli amministratori hanno voluto ribadire agli ospiti il proprio plauso e sostegno per l’attività svolta, per un impegno frutto di forte determinazione e volontà.

Parole dense di emozioni e di pura verità, che hanno evidenziato come lo sport non crei differenze tra atleti normodotati e atleti disabili. Per Giacomo Bonomo, uno dei tanti volontari dell’Associazione “Lo sport deve servire a crescere, a ricordare i buoni valori e, soprattutto, a far convivere tutti insieme. Non mancheranno altri appuntamenti dove poter mettere in pratica questa lezione di vita”.