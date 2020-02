Telegranda: dal 21 febbraio parte “Granda Smac”

Su Telegranda sta per arrivare una ventata di allegria e di buon umore. Venerdì 21 febbraio, alle ore 21, primo appuntamento sugli schermi dell'emittente cuneese con “Granda Smac”, trasmissione tutta nuova a base di divertimento, spettacolo, buon cibo e tanto altro. Il programma, prodotto con alti standard qualitativi, verrà registrato nel locale “Smac – Spazio, Movimento, Arte, Cibo” di Peveragno. Il pubblico che prenderà parte alla trasmissione trascorrerà alcune ore in allegria ascoltando buona musica, gustando i piatti tipici del nostro territorio e godendosi i tanti momenti della serata, dall'oroscopo al meteo, passando per le interviste semiserie con i personaggi di spicco del territorio cuneese e piemontese. Alla conduzione, Daniela Bianco e Marcello Cavallo. «Questa nuova produzione – spiega Daniela Bianco, direttore di Telegranda – che nasce da una proficua collaborazione con Marcello Cavallo e l'imprenditore peveragnese Roberto Turco, sarà un tassello importante nel nostro palinsesto. L'intrattenimento di “Granda Smac” andrà ad affiancarsi all'informazione, al dibattito e all'approfondimento, da sempre colonne portanti dell'emittente». Il programma sarà registrato il giovedì sera a Peveragno ed andrà in onda su Telegranda il giorno successivo, il venerdì, alle ore 21.00. Chi volesse partecipare alla trasmissione come commensale o come protagonista (sapete ballare, cantare, suonare, raccontare barzellette?) può contattarci al 335.8331800.