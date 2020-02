A Savigliano, i ragazzi di "Io decido" raccontano la prima edizione dello "Swap Party" (VIDEO E FOTO)

I ragazzi del gruppo “Io Decido” del Progetto Oceano di Oasi Giovani raccontano la prima edizione dello Swap Party, la giornata di scambio di accessori, vestiti e oggetti svoltosi a Palazzo Longis a Savigliano.

Un’iniziativa sostenuta da Wecare, la strategia regionale, che prevede l’impiego di fondi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e finalizzati alla realizzazione di azioni di welfare territoriale e alla facilitazione dei processi di innovazione sociale.

Un’occasione con doppia valenza, scambiare i vestiti che non piacciono più e così contribuire alla riduzioni di rifiuti in una sempre maggiore ottica di sostenibilità anche nei piccoli gesti quotidiani.

“L’idea - spiega Alexa Mussetto, educatrice di Oasi Giovani e referente di Progetto Oceano - è quella di proporre anche a Savigliano questa pratica che è nata negli negli Stati Uniti e sta prendendo piede anche in Italia, quella cioè dello “scambiare” i propri vestiti o accessori che non si usano più, con altri che vengono proposti dalle persone che partecipano al party. La finalità dello swapping è quella di potersi rifare un guardaroba senza spendere, ma allo stesso tempo avere un occhio di riguardo per il riutilizzo, il riciclo in un’ottica di ecosostenibilità.”

A questa prima edizione dovrebbero seguirne altre nelle stagioni a seguire a partire da questa primavera.