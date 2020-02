Egea rafforza il suo legame con Limone Piemonte: inaugurato l’Egea point di via Roma (Foto)

L'inaugurazione dell'Egea point in via Roma

In tanti hanno preso parte, ieri (sabato), a Limone Piemonte, all’inaugurazione dell’Egea point, al civico 41 di via Roma, nei locali dell’immobiliare “Chiera”.

L’Egea point vuol essere un punto di riferimento per tutto ciò che concerne forniture di luce e gas per residenti e villeggianti della nota località turistica. Rimarrà aperto al pubblico tre giorni a settimana, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle 9 alle 12.30 e sarà inoltre possibile accedervi su appuntamento per avere una consulenza personalizzata sui propri consumi energetici.

“L’Egea point di Limone Piemonte – spiega Alessandro Pasquero, responsabile commerciale settore retail di Egea – fa parte di un progetto di sviluppo commerciale di presidio, perché il concetto di Egea point è presidiare le località che non sono ancora di fatto coperte dagli sportelli territoriali, che sono una trentina in totale.

Il concetto è quello di dare assistenza, competenza, ma soprattutto presenza all’interno delle realtà cittadine. Siamo molto orgogliosi di essere qui a Limone Piemonte, importante località turistica.

Egea nasce ad Alba ed esiste dal 1958: siamo un’azienda di riferimento del territorio e questa è di fatto la nostra filosofia. Essere presenti con delle persone: siamo fatti di persone, siamo fatti di presidi”.

Perché un’info point proprio a Limone? “Innanzitutto – rimarca Pasquero – perché è una località d’eccellenza, a livello turistico, della nostra regione.

C’è poi una grande collaborazione con Giorgio Chiera, che ha sposato il progetto di Egea, come tanti imprenditori e realtà del territorio, perché il concetto di Egea point è collaborare proprio con le realtà sul territorio”.

Con l’apertura dell’Egea point il Gruppo Egea rafforza il legame con Limone Piemonte, dove è già presente con un servizio di trasporto gratuito, garantito dalla navetta elettrica “Egea green mobility” a disposizione di residenti e turisti, e con una colonnina per la ricarica di auto elettriche, in Piazza Risorgimento.