Frabosa Sottana: la popolazione cala dell'1,27%

Dopo il lieve aumento registrato nel 2018 (+0,79%), nel 2019 la popolazione di Frabosa Sottana è diminuita dell’1,27%, percentuale numericamente traducibile in 21 abitanti in meno rispetto a dodici mesi fa (1632, di cui 898 uomini e 734 donne).

Decisivi, in tal senso il saldo negativo fra iscritti (74) e cancellati/emigrati (86), e quello negativo tra nascite (6, 3 maschietti e altrettante femminucce) e decessi (15).

Le famiglie presenti sul territorio comunale sono in tutto 838 e nell'ultimo anno (curiosità) sono stati celebrati 7 matrimoni, dei quali 6 con rito civile e uno con rito religioso. Cinque, invece, le cittadinanze assegnate.

Per quanto concerne gli stranieri (il 10,78% del totale degli abitanti frabosani), anche in questo caso vi è stata una flessione: da 189 a 176 (-13). A tal proposito, è disponibile anche l'elenco delle nazioni più rappresentate, che riportiamo per intero di seguito: Romania (59), Albania (39), Nigeria (13), Macedonia (12), Marocco (11), Ghana (7), Francia (6), Costa d'Avorio, Pakistan e Regno Unito (4), Afghanistan e Bosnia-Erzegovina (3), Brasile, Ecuador e Lituania (2), Bulgaria, Cile, Congo, Senegal e Ucraina (1).