Il Comune di Cervasca sostiene le aziende del territorio che assumono o stabilizzano dipendenti

La crisi economica che negli ultimi anni ha investito il mercato del lavoro, ha interessato alcune aziende e lavoratori del territorio di Cervasca, determinando una ricaduta sull’occupazione. Per fronteggiare questa situazione e contrastare il fenomeno della disoccupazione, l’amministrazione comunale ha previsto interventi concreti a favore delle imprese disponibili ad investire in capitale umano con lo scopo di aumentare le opportunità di ricollocazione dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà occupazionale.

L’iniziativa, della durata di tre anni, prevede incentivi economici alle aziende che assumeranno soggetti inoccupati e/o disoccupati e che stabilizzeranno lavoratori con contratto a tempo indeterminato residenti da almeno cinque anni nel comune di Cervasca.

Sono beneficiari le imprese in qualsiasi forma costituite, con sede legale e /o operativa nel territorio comunale, operanti nei settori del commercio fisso, artigianato, terziario (con esclusione dei datori di lavoro domestico) che attivino o abbiano attivato, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020, per il primo anno e 1° gennaio / 31 dicembre per i due anni successivi, contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato anche mediante stabilizzazione dei lavoratori.

L’Amministrazione Comunale concederà ai soggetti ammessi, un contributo una tantum pari a € 700,00 per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato anche mediante stabilizzazione; € 450,00 per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di durata continuativa pari o superiore a tre mesi a tempo pieno o part- time non inferiore al 50 %.