L'assessore regionale Gabusi atteso a Dogliani per valutare alcune criticità di dissesto idrogeologico sul territorio

Mercoledì 19 febbraio Marco Gabusi, Assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, effettuerà un breve sopralluogo a Dogliani nel contesto delle varie visite pianificate sul territorio piemontese.

In mattinata, verso le 9,30, l'assessore Gabusi è atteso in paese da alcuni componenti dell'amministrazione comunale: il sindaco Ugo Arnulfo, l'assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica Emanuele Albarello e il capogruppo di maggioranza Claudio Raviola, referente per il presidio del territorio.



In particolare l'amministrazione evidenzierà all'assessore alcune criticità dovute a fenomeni di dissesto idrogeologico, come ad esempio la frana sottostante il Sacra Famiglia e quella che si trova presso Madonna della Rocca sulla strada che porta a Somano.