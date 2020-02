Incidente mortale nella notte a Borgo San Dalmazzo: la vittima è un 80enne di Roccavione

Incidente mortale nella notte a Borgo San Dalmazzo sulla provinciale 21.

È successo nella notte fra sabato 15 e domenica 16 febbraio, intorno alle 00.27, in direzione Fontanelle all'imbocco del ponte di ferro.

Nel sinistro è rimasta coinvolta un'unica autovettura che, per cause in via di accertamento, è andata a schiantarsi contro lo spartitraffico centrale dei ponti gemelli.

Sul posto vigili del fuoco, emergenza sanitaria e carabinieri di Borgo San Dalmazzo.

La vittima è un ottantenne di Roccavione