Padre e figlio bloccati su un sentiero in alta quota sopra Argentera: recuperati da vigili del fuoco e soccorso alpino

Non erano attrezzati per l'escursione in alta quota e sono rimasti bloccati su un sentiero sopra Argentera, nella zona vicino ai vecchi fortini. Padre e figlio sono stati tratti in salvo nel pomeriggio di oggi, domenica 16 febbraio, dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino.

L'allarme è scattato intorno alle 17.

I due erano impossibilitati a proseguire sul sentiero a causa di una frana già esistente. Non riuscivano neanche a tornare indietro in quanto il percorso era troppo scosceso e, come detto, non erano attrezzati adeguatamente per l'escursione.

Sul posto i vigili del fuoco con la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), il Soccorso Alpino e i carabinieri. Avvisata anche la Prefettura.

Padre e figlio sono già stati raggiunti dalle squadre di soccorso e, attualmente, sono in fase di rientro.