92° Carnevale di Saluzzo: Racconigi e Luserna San Giovanni si aggiudicano il premio miglior carro di tappa

La giuria sulla tribuna in piazza Vineis a Saluzzo ha votato. Racconigi e Luserna San Giovanni vincono a pari merito il premio Rosatello per il miglior carro di tappa del 92° Carnevale della città del Marchesato.

Racconigi sul tema "Racconti d'autunno", e Luserna San Giovanni sul tema “Papaveri rossi”, entrambe le squadre a 95 punti.

Il Trofeo Vaudagna Trattori, 6° memorial Beppe Rosso, per la miglior meccanizzazione del carro è andato a Racconigi.

Il premio per la miglior coreografia, il trofeo eVISOper il gruppo che trasmette più eNERGIA! è invece andato all'oratorio Don Bosco di Saluzzo.

Rivedi il video delle coreografie degli oratori di Verzuolo e Saluzzo:

Ricordiamo che i punteggi dati oggi a Saluzzo saranno sommati a quelli delle giurie di Rivoli per decretare il vincitore assoluto del Carnevale delle 2 Province domenica 23 febbraio. Sette i carri in parata: Piobesi Torinese con “Italiani in vacanza”, Carmagnola "Masterwest", Nichelino “La favola dei Giocattoli”, Racconigi "Racconti d'autunno", Santena "La Casa degli Elfi", Roletto “I 7 Vizi” e Luserna San Giovanni “Papaveri rossi”. Oltre ai carri degli oratori Don Bosco di Saluzzo e di Verzuolo che hanno concorso solo per il premio miglior coreografia.

La sfilata di carri allegorici in centro città è stata un vero successo: un tripudio di maschere, colori, musica e coriandoli seguita da tantissimo pubblico. Ad accogliere il numeroso pubblico la Castellana Graziella Toselli, Ciaferlin Aurelio Seimandi, i due Ciaferlinot Michele Ferrero e Massimo Barroero, e le due damigelle Elisabetta Gedda e Luisa Giordano.