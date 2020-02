Artesina a tutta neve in attesa del Raduno Nazionale delle Mascotte

Week end all'insegna della neve e del divertimento ad Artesina.

Manto nevoso (attualmente dai 40 ai 150 centrimetri di spessore) compatto con 12 impianti aperti.

Febbraio imperdibile per gli amanti dello sci, ma anche della tranquillità, della comodità (parcheggio ai lati delle piste) dello stare in compagnia. A proposito di amanti, venerdì molti innamorati hanno raggiunto, in coppia, la Turra dove arriva anche la Nazionale B Femminile.

Località sciistica sempre più a misura di famiglia grazie ai servizi offerti dal nuovo campo scuola per i bambini. Chi raggiunge la stazione può anche dilettarsi con le note della musica di Radio Artesina.

Intanto fervono i preparativi per il 15esimo Raduno nazionale delle mascotte sulla neve. Sabato 22 febbraio si celebrerà il tradizionale appuntamento per i più piccini con Pinky e numerose mascotte italiane per un particolare e divertente slalom sugli sci.

Un evento capace di attirare visitatori da tutta Italia, con una risposta sempre più importante alla lettera inviata ogni anno, durante le festività natalizie, dal simpaticissimo coniglio rosa. testimonial della località del Piemonte, alle mascotte di ogni parte d'Italia, tutte quante entusiaste nel confermare tempestivamente l’adesione.

Per maggiori informazioni sul febbraio di Artesina chiamare il numero 0174.242000, 366.8747913, 019.805893, www.artesina.it e posta@artesina.it.