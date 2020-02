La Granda sotto i primi coriandoli del Carnevale: ecco tutti gli appuntamenti di questa domenica

Ecco alcuni degli eventi di oggi, 16 febbraio tra sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati, spettacoli teatrali, musica per tutti i gusti e iniziative culturali

Ecco alcuni dei tanti appuntamenti organizzati per questa domenica, se vuoi conoscerne altri, vai sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate, consulta le pagine Facebook o i siti delle Pro loco e dei Comuni.

Appuntamento con il Carnevale

A Saluzzo proseguono i festeggiamenti del Carnevale.

Oggi, domenica 16 febbraio, per il 92° Carnevale Città Saluzzo, è in programma la sfilata dei grandi carri allegorici per le vie di Saluzzo. Nove carri colorati e seguiti da un nutrito gruppo di ballerini, per una coreografia che vuole portare a casa l’ambito Premio del Carnevale delle Due Province 'Rivoli & Saluzzo'. Primo giro al via alle ore 14.30, quindi due ore di gara e parata. A Saluzzo anche le Maschere, guidate da Ciaferlin e Castellana.

Info: www.facebook.com/FondazioneAmletoBertoniSaluzzo

A Martiniana Po torna anche quest’anno il Carnevale in piazza, che animerà la giornata di oggi, domenica 16 febbraio. Il programma prevede il ritrovo presso la centrale Piazza Giovanni Borgna (di fianco al palazzo comunale) alle ore 11 circa, sia per i carri allegorici che vorranno prendere parte alla festa in maschera, sia per i partecipanti alla baldoria carnevalesca. Alle ore 12, sempre in Piazza Borgna, comincerà la distribuzione della polenta accompagnata da succulenti contorni, cucinata da valenti cuochi locali. Alle ore 13.30 inizierà la sfilata allegorica per le vie del paese. Carri, maschere e gruppi mascherati percorreranno strade e piazze di Martiniana Po per portare l’allegria del Carnevale in tutto il capoluogo. Al termine della sfilata avrà luogo la cerimonia di premiazione dei carri intervenuti.

Info: www.facebook.com/Associazione-Festeggiamenti-Martiniana-Po

A Dronero un ricco programma per i festeggiamenti del Carnevale: oggi, domenica 16 febbraio, è prevista la sfilata dei gruppi mascherati per le vie del paese, a partire dalle ore 14.30.

A fine corteo gioco musicale in piazza Martiri con Andrea Caponnetto.

Info: www.facebook.com/cittadidronero

Il Carnevale di Mondovì è uno dei più rappresentativi del territorio cuneese, dove le maschere tradizionali, il Moro e la Bela Monregaleisa, prendono le chiavi della Città e danno il via ai festeggiamenti in maschera. Oggi, domenica 16 febbraio, dalle ore 14.30 è in programma la sfilata di carri allegorici a Mondovì Breo insieme a gruppi mascherati provenienti dai paesi della Granda.

Info e programma dettagliato: www.carnevaledimondovi.it

Oggi, domenica 16 febbraio, grande festa di Carnevale per tutti i bambini a Garessio, con ritrovo alle 14 nella Casa dell’Amicizia di Garessio Borgo. Seguirà la sfilata in maschera e infine la festa in piazza Marconi con merenda, musica e divertimento. Organizzano l’evento l’Associazione Commercianti, l’Oratorio e la Proloco Garessio. Info: www.comune.garessio.cn.it

A Valdieri questa domenica si festeggerà il Carnevale alpino con l'Orso di segale da rincorrere per le vie del paese insieme a “frà e perulìer”. L'Orso “spaventerà” i bambini, fuggirà dai domatori, “importunerà” le donne, eviterà l’acquasanta dei frati esorcisti: il suo risveglio dal letargo comunica alle persone che la cattiva stagione sta per finire. La fuga dell’orso di paglia di segale non durerà molto: il plantigrado rallenterà, diventerà debole... non farà più paura. Come l’inverno… la valle Gesso aspetta tutti per fare festa. Oggi, oltre alla corsa dell’orso di segale, ci saranno anche il mercatino, musica occitana e giochi per i bambini. Info: www.ecomuseosegale.it

Un week end sulla neve

Se vuoi trascorrere il fine settimana sulla neve puoi avere tutte le informazioni sulle stazioni sciistiche cuneesi visitando la pagina dedicata sul sito: www.cuneoholiday.com

Di seguito alcune iniziative previste per oggi, per verificare cambi di programma controlla i siti delle stazioni sciistiche.

Pian Munè, la stazione sciistica di Paesana, questo week end si concluderà oggi con il concerto di rock italiano in quota del gruppo The Sex Peer, alle ore 12 all’arrivo seggiovia.

Info: www.pianmune.it

A Frabosa Soprana, anche oggi, domenica 16 alle 9,30, partenza della “Ciaspolata, visita in grotta e aperitivo” sulla neve con La Canunia. Alle 12 pranzo libero, alle 14 ritrovo alla biglietteria della Grotta di Bossea per la visita guidata seguita da aperitivo con salame e formaggio.

Info: www.facebook.com/grottadibossea.corsaglia

Manifestazioni varie

A Saluzzo, si celebra San Valentino con la visita guidata “L’Amore al tempo dei Marchesi” dedicata all’amor cortese e alle principali storie d’amore al tempo dei Marchesi. La visita guidata, iniziativa culturale e aperta a tutti, si svolgerà oggi, domenica 16 febbraio, con partenza alle ore 17.00 dopo la sfilata del Carnevale, per dar modo a tutti di aggiungere questa iniziativa alla giornata di festa. Ritrovo e partenza dalla biglietteria della Castiglia, previa prenotazione. Il costo dell’iniziativa è di 7 euro a persona, 2 euro per le ragazze e i ragazzi con meno di 12 anni accompagnati.

Info: 800392789 e www.coopculture.it

A Bra oggi, 16 febbraio, terza domenica del mese, è il giorno in cui torna il Mercato della terra dei produttori di Slow Food. Sotto l’ala di corso Garibaldi, dalle 8 alle 17, un gruppo ben affiatato di produttori e di contadini, coerente con la filosofia di Slow Food, offre un luogo dove fare la spesa, conoscersi, mangiare in compagnia. Un mercato gestito da una comunità, con valori e regole condivisi. Sarà inoltre possibile consumare la polenta abbinata ai prodotti del Mercato della terra. Info: www.turismoinbra.it/

Questa domenica, 16 febbraio, presso i locali del Cinema Vekkio di Corneliano, avrà luogo l’incontro dal titolo "Fiumanità".

La giornata è proposta dal circolo cornelianese e da varie associazioni e soggetti del territorio.

Alla tavola rotonda che inizierà alle ore 15.30 interverranno inoltre Tanaro Libera Tutti, Cooperativa Sociale Erica, Salviamo il Paesaggio, Canale Ecologia, Spiriti Liberi, Trekking in Langa, Amici del Fiume e Tanaria.

Si dialogherà sul rapporto tra l'essere umano, il fiume e il territorio, si affronterà la questione della salubrità delle acque di diversi fiumi piemontesi (Po, Tanaro, Bormida, rii minori), si illustreranno le iniziative già in atto volte al recupero di svariate aree fluviali, intese come bene comune di cui potersi riappropriare in sicurezza, e si avanzeranno proposte per il futuro.

Alle ore 18 il dibattito proseguirà sotto una veste più conviviale davanti a un piatto di polenta accompagnata da ottime salse, cucinate dagli amici di LaCasa rotta, alla modica cifra di 10 euro (su prenotazione). Durante tutto il pomeriggio i bambini saranno i benvenuti, destinatari di laboratori pensati appositamente per loro. A seguire ci sarà la proiezione del documentario “Il fiume rubato”, tratto dal libro "Cent'anni di veleno", sulla vicenda della lotta della Valle Bormida contro i veleni dell’Acna di Cengio. Info: www.facebook.com/LaCasaRotta e prenotazioni: 393/99.92.680.

Spettacoli teatrali, appuntamenti musicali e culturali

Oggi, domenica 16 febbraio, alle ore 16 andrà in scena, al teatro Toselli di Cuneo, "La Vedova Allegra" con la Compagnia d’operette Elena D’Angelo. L’incasso sarà devoluto al Comitato locale della Croce Rossa Italiana. Info: www.promocuneo.it

Questa domenica, alle 17, presso il teatro comunale di Monforte, per la rassegna Monforteatro, la Compagnia Teatrale “Coincidenze Teatro” porterà sul palco “La verità di Freud”, materializzando sul palco elementi della psiche umana ben noti grazie all’illustre fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud.

Io, Es e Super Io sono secondo Freud le tre parti di cui si compone la nostra psiche, dove l’Es è l’istinto privo di regole, il Super Io rappresenta lo schema morale dato da educazione e società e l’Io la parte cosciente e mediatrice tra queste due forze contrapposte.

La verità di Freud è la storia di Nadia, che “vede” materializzarsi queste componenti della propria psiche, che invece di rimanere “sommerse”, come voleva il teorizzatore della psicoanalisi, si proiettano fuori dalla mente della protagonista giostrandone la vita nelle relazioni con la famiglia e gli amici.

Info: www.facebook.com/CompagniaTeatraleCoincidenze

Nel museo della magia di Cherasco, in occasione del Carnevale questa domenica, il mago Sales proporrà uno speciale spettacolo di animazione magica.

Il museo della magia si arricchisce, inoltre, di una nuova ed esclusiva magica attrazione e, a partire da questo fine settimana, i visitatori del museo della magia potranno assistere alla fantastica animazione tridimensionale dell’abito bianco di Arturo Brachetti, nuova ed esclusiva attrazione del museo della magia.

Info: www.museodellamagia.it

Ad Alba prosegue anche oggi, domenica 16 febbraio, l’appuntamento dedicato al teatro gestuale in diversi spazi cittadini. Il Teatrino ospiterà Sbadabeng, oggi alle 15, del “one man show” Anselmo Luisi; nella stessa sede alle 18.00 ci sarà lo spettacolo “The Sensemaker”.

Nel Centro giovani H-zone, alle 16.30 è in programma “Spaventati panettieri” del collettivo Clown, spettacolo italiano che ha girato il mondo. Coline Mercier darà un saggio di nouveau cirque e di cosa s’intenda per clown moderno con il suo Seule en rue, allestito sempre nel centro giovani H zone oggi alle 19.30. Info e programma: www.liveticket.it/fisico e www.comune.alba.cn.it/servizi-culturali/35-teatro-/4156-altri-eventi-in-teatro-2019-2020

Sempre ad Alba, oggi è in programma il secondo concerto del Festival Organistico Internazionale di Cristo Re, che accoglierà per un ospite d’eccezione. Appuntamento alle 21, quando ad esibirsi all’organo della Chiesa di Cristo Re sarà l’organista torinese Omar Caputi.

Il programma sarà dedicato principalmente alla musica sinfonica, con autori come Bonnet, Baptiste, Dubois e Capocci, ma naturalmente non potrà mancare la musica di J. S. Bach.

Ingresso libero.

Torna a Fossano l’appuntamento con Domenica Musica, stagione concertistica della Fondazione Fossano Musica che vede in scena artisti di fama nazionale ed internazionale. La kermesse prenderà il via proprio oggi, domenica 16 febbraio, alle ore 17 nella chiesa dei Battuti Bianchi con “Che faccia fare”, musica e parole sul senso della guerra e dei suoi effetti sull’uomo con Enzo Fornione e Mario Bois. Informazioni e biglietti, al costo di 5 Euro, sul sito www.fondazionefossanomusica.it.

A Racconigi, questa domenica, appuntamento alle 10 e 14,30 al Castello Reale con le visite guidate “Il Principe, il cortigiano e l’imprenditore”. Come accadeva almeno dal primo Novecento, la città rinnova l’abitudine di ricordare, festeggiare e raccontare ciò che ruotava intorno al Castello senza dimenticare la propria storia e le tradizioni locali.

Tre personaggi che, a cavallo tra ‘600 e ‘700, lasciarono un segno nella storia della città: il Principe Emanuele Filiberto di Carignano, artefice della prima grande trasformazione barocca del Castello; Giovanni Angelo Spada signore di Cavallerleone, personaggio della Corte del Principe di Carignano, grande mecenate della città di Racconigi; Giovanni Antonio Ormesano, proprietario di una filanda e di negozi di filati e stoffe, testimone del gusto e della moda di un’epoca.

La visita comprende anche il Museo Giardino della Civiltà della Seta. Costo: € 12. Info: www.facebook.com/events/2938996719478243

Sempre a Racconigi oggi alle 17 nei locali della Soms, via Costa 23, si terrà un evento per accogliere il Carnevale con le note delle arie più famose dell’opera lirica, le canzoni da camera italiane, brani strumentali e la melanconia delle canzoni napoletane.

L’iniziativa si intitola “Carnevale in musica” e l’organizzazione è di Progetto Cantoregi in collaborazione con il Comune e il Centro culturale Le Clarisse. Protagonisti saranno Emilio Marcucci (voce solista), Gioachino Scomegna (pianoforte), Chiara Leto (clarinetto). Ingresso 15 euro, riduzione studenti e stampa.

Info: www.comune.racconigi.cn.i

Si conclude oggi, domenica 16 febbraio la mostra “L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni delle macchine tessili” al Filatoio di Caraglio. Ultime occasioni, dunque, per ammirare da vicino i modelli lignei di alcune macchine concepite da Leonardo, tra cui il telaio meccanico automatico per la tessitura.

Per calarsi nel personaggio di Leonardo e osservare da vicino le sue invenzioni, il Filatoio di Caraglio organizza due visite guidate della mostra con i curatori, Aurelio Toselli e Flavio Crippa, per oggi alle ore 15 e alle 17.

Passeggiando tra le sale del Filatoio, i visitatori potranno scoprire il genio e l’ingegno dell’artista tra disegni, video e installazioni coinvolgenti, nonché vedere quanto Leonardo si sia dedicato allo studio delle macchine tessili, in particolare al torcitoio circolare da seta, da cui era affascinato.

Si potranno anche ammirare dal vivo le geniali invenzioni del movimento di va e vieni del filo per renderne uniforme la torsione e degli strofinacci con contrappeso per garantire l'aderenza ai fusi, nei maestosi torcitoi circolari della fine del Seicento ricostruiti a grandezza naturale.

Info: www.filatoiocaraglio.it