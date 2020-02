Sommariva Del Bosco ospiterà le finali regionali di corsa campestre

Martedì 3 marzo alle ore 10 presso il parco del Bersaglio per la prima volta Sommariva Del Bosco ospiterà le finali regionali della corsa campestre, organizzata dal Ministero dell'istruzione con l'istituto comprensivo Giovanni Arpino e l'indispensabile aiuto del gruppo Alpini e della Protezione civile.



"Sono molto soddisfatto che il nostro paese sia protagonista di un evento che ospiterà 400 atleti appartebenti a tutti gli istituti della regione che si sono qualificati " commenta il vice sindaco Marco Pedussia. "Questo evento sarà anche un veicolo molto importante per portare turismo nel nostro territorio in occasione di future manifestazioni". Il vice sindaco, munito di pettorale, prenderà parte all'inaugurazione dell'evento, insieme all'assessore all'Istruzione Cinzia Spagnolo.