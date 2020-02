1917: la guerra di trincea secondo Sam Mendes

3 Oscar “tecnici” (miglior sonoro, effetti speciali e fotografia) più due Golden Globe (miglior film e miglior regia) più due Golden Globe (miglior film e miglior regia) per l’ibrido registico diretto da Sam Mendes e co-sceneggiato da Kristy Wilson-Cairns (Penny Dreadful), che si pone a metà strada fra il blockbuster e il film d’autore dividendo critica e pubblico.

Il 6 Aprile 1917, data di entrata nel conflitto degli Stati Uniti contro la Germania, il colonnello Mckenzie sta per lanciare l’attacco del Secondo Battaglione del Devonshire Regiment perché sembra che i tedeschi si stiano ritirando dal Fronte Occidentale ma una ricognizione aerea svela che si tratta solo d’una trappola così per evitare il sacrificio di 1600 soldati, visto che le linee telefoniche sono interrotte, il generale Erinmore affida a due giovani caporali (Schofield e Blake) il contrordine da consegnare a mano partendo dal presupposto che il fratello di uno dei due milita proprio nel Devonshire.

Questo è l’antefatto, o pretesto narrativo, della catabasi dei due giovani soldati, uno dei quali morirà assassinato dal pilota d’un Albatros Flugzengwerke abbattuto mentre cercherà di estrarlo dall’abitacolo in fiamme; Schoefield dovrà terminare la missione suicida da solo e tra solitarie sfide con un cecchino, fughe notturne in città bombardate e il commovente incontro con una donna e un neonato affamato, riuscirà a consegnare il messaggio entro le otto ore previste.

L’inglese George MacKay, già visto in “Captain Fantastic”, è il silenzioso e enigmatico Schofield mentre Dean-Charles Chapman, star de “Il Trono di Spade” e Billy Elliot a teatro per svariate stagioni, è il suo amico Tom Blake. Mendes ha scelto due attori semisconosciuti come protagonisti per facilitare l’anonimo transfert degli spettatori mentre le star Benedict Cumberbatch, Colin Firth e Mark Strong recitano in cameo più che marginali; le musiche sono affidate a Thomas Newman, encomiabile nel lavoro di ricerca soprattutto per una filastrocca che intona Schofield in un momento molto toccante della pellicola ma anche per la canzone di guerra americana che il secondo Battaglione ascolta accampato in un bosco.

L’intero film è girato in finto piano sequenza con la macchina da presa che segue i protagonisti “come un serpente” (Mendes), non si è potuto ricorrere a luci artificiali quindi il cielo costantemente velato, senza il temuto sole a picco che avrebbe rovinato tutto, ha aiutato la troupe ridotta al minimo a provare le scene sei mesi prima delle riprese lavorando cinque volte tanto rispetto a un normale set.

Finto piano sequenza si è detto perché i tagli, anche se ben nascosti, ci sono usando la tecnica del “buio in camera” di hitchcockiana memoria (quando George sviene o cade nel fiume) ma anche attraverso un fitto lavoro di compositing digitale per evitare i raccordi, che ha reso il lavoro di Roger Deakins (già direttore della fotografia di Mendes in “Jarehead”) dipendente da Andy Harris, e cioè il focus puller incaricato di mettere a fuoco il quadro in tempo reale.

Fedele concettualmente a una guerra di trincea, più statica e orizzontale rispetto al secondo conflitto, la regia di Mendes ha scolpito lo spazio più che il tempo, inseguendo i ragazzi del (18)99 con una macchina da presa coincidente con l’occhio dello spettatore attraverso dei percorsi provati fino alla sfinimento, in quel km e mezzo di trincee faticosamente ricavate dalla riserva naturale di Hankley Common, nel Surrey inglese; prima di iniziare le riprese è stato effettuato un sondaggio per verificare la disponibilità dei locali ad accettare tale intrusione, considerato il valore naturalistico e archeologico della zona, e quando è iniziata la lavorazione sono stati posti svariati cartelli per avvisare gli escursionisti dei finti cadaveri necessari alla messa in scena.

Dennis Gassner, storico collaboratore dei Coen e scenografo dei due 007 di Mendes, ha plasmato una scenografia con corpi in putrefazione e cavalli scheletriti, ratti ferocemente grassi, cunicoli angusti e acquitrini stagnanti, dando l’impressione allo spettatore di muoversi (e in una scena Schofield lo fa realmente) sopra cumuli di cadaveri restituendo all’immagine una funzione tattile; i modellini preparatori, necessari alla meticolosa scansione del piano sequenza (basti pensare agli stracci colorati posti lungo il percorso degli attori) sono stati fondamentali nella scena notturna in cui Schofield si muove in un plastico tagliato dai traccianti e sia qui, nel telaio d’un arco franato, che nella scena successiva con alberi ad alto fusto caduti nella foresta, si può leggere una citazione pittorica ai lavori romantici di Caspar David Friederich.

Come scrive Leonardo Strano, il tempo di “1917” non è il passato remoto perché il film è privo di flashback, non è il participio presente perché non c’è montaggio e non è il presente perché non ci sono soggettive, l’opera di Mendes si coniuga al participio passato poiché è il regno dell’appena avvenuto; la macchina da presa, ombra della Storia, calpesta l’orma dell’anfibio ancora calda del fango del divenire e all’evento filmico coincide la sensazione. Attraverso la negazione del linguaggio e dell’ambiguità intrinseca ad esso (che consente lo scarto interpretativo e immaginifico) si è nell’istante e la trama ne fiorisce a posteriori.

“Un film immersivo” dichiara Deakins e in effetti quando William Schofield si taglia col filo spinato noi sanguiniamo con lui. “È come a teatro”, dice George MacKay, “una volta partito non puoi più fermarti”, così quando in una delle scene finali si scontra con un altro soldato e cade a terra e si rialza, si capisce benissimo che la cosa non era affatto preparata, così come è perfettamente comprensibile lo smarrimento di Chapman dopo una ripresa di sei minuti esatti: “Non sapevo più nemmeno quale fosse il mio nome, ero Blake e basta”.

Una trama banale, funzionale alla forma, che trasforma il protagonista in un avatar nelle mani del regista, una sorta di videogioco (vedi “Fortnight” del 2017) in cui la performance si esaurisce in se stessa rendendo il piano sequenza non un’adesione alla realtà (come avrebbe voluto Bazin) ma l’artificioso ornamento d’un’iperrealtà, quella del gaming o dei survival movie, un esercizio di stile insomma, confezionato con un’astuta manovra di marketing sentimentale.

Queste sono le principali critiche mosse al pluripremiato film di Mendes, che in effetti non ha nei dialoghi la sua forza, partendo anche dal presupposto che i tedeschi (già nazisti in divenire) chiamati dagli inglesi “boche”, da “caboche” e cioè mascalzoni in argot francese, sono unidimensionali comparse con “topi più grossi dei nostri” e “trincee migliori”, ma incapaci di empatia e dediti all’alcol, insomma la critica più avveduta ha rimproverato all’autore di American Beauty l’eccesso di tecnica a scapito del lirismo.

Al contrario il regista inglese, che ha corso tantissimi rischi col suo “demi-piano sequenza”, ne ha schivati altrettanti girando un film complessivamente patriottico, senza i chiaroscuri del precedente “Jarhead” (in cui Jake Gyllenhaal leggeva Camus) e allontanandosi da quel filone antibellico che da “Orizzonti di Gloria” e “Full Metal Jacket” arriva fino ad “Apocalypse Now”: l’unico elemento dialettico all’amor di patria (e fraterno) di Blake, arriverà quando Schofield racconterà di aver venduto una medaglia per una bottiglia di vino (“avevo sete”) parafrasando in chiave postmoderna la diserzione del poeta Archiloco (“ma ho salvato me stesso/ cosa mi importa dello scudo?”), eppure quando “1917” si chiuderà concentricamente richiamando la scena iniziale, la cifra umana del caporale emergerà in tutta la sua drammatica bellezza.

La prima guerra mondiale iniziò coi carri e finì coi carri armati, generò un rizoma di conflitti che produssero migliaia di morti e molti registi si sono cimentati nel tentativo di raccontarla partendo però (e non è un caso) da vicende biografiche: Peter Jackson col suo “They Shall not grow old”, dedicato al nonno, Ermanno Olmi col suo “Torneranno i prati”, ispirato ai racconti del padre bersagliere e infine Mendes che ha trasposto l’esperienza del nonno (narrata in “The Autography of Alfred Mendes 1897-1991”) arruolato sul fronte francese nella 1° Rifle Brigade e abile a sgusciare oltre le linee nemiche grazie all’esiguo metro e sessantadue di altezza.

650000 sono stati i morti italiani nella Prima Guerra Mondiale, una guerra che spedì al massacro migliaia di giovani in condizioni precarie, capitanati da incompetenti cui dobbiamo l’idiomatica espressione “una Caporetto” e ricordare tali scenari (lo fa benissimo Curzio Malaparte ne “La Rivolta dei Santi maledetti”) ha senso proprio per il pauperismo della vita di trincea che ispirò Ungaretti e che fece dire a un Olmi ormai infermo e ottantenne: “forse dietro tutto quello galleggiavano dei sentimenti, cosa che nelle guerre successive è scomparso”.

Sam Mendes fra le spire della sua macchina da presa e con un piano sequenza imperfetto ma totale è riuscito a farci respirare la guerra di trincea ed anche se le riprese sono troppo “coreografate” o “performative” bisogna accettare l’efficacia d’un cinema ormai di sensazione, epiteliale quasi, dove il pericolo affiora poco oltre il cono visivo, come per gli stalkers di “It Follows” o gli squali di “Open waters”.